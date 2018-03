Partie arrêtée, plusieurs blessés !

Par DDK | Il ya 6 heures 27 minutes | 375 lecture(s)

Le grand derby tant attendu entre le RC Seddouk et son voisin, le SS Sidi Aïch, comptant pour la deuxième journée de la phase retour du championnat honneur Béjaïa, n’est pas allé à son terme. Un stade plein à craquer, un service d'ordre impressionnant, il était dit que c’était là un match pas ordinaire qui allait se jouer à Seddouk. Et pourtant, ça a démarré dans la sportivité entre les deux équipes qui avaient pris une photo commune pour dépassionner les débats. Mais ce ne sera malheureusement pas le cas. En effet, alors que tout se déroulait le plus normalement du monde et que les locaux dominaient légèrement les débats, la partie sera vite arrêtée à la 15’, suite à une agression dont a été victime l’arbitre de la rencontre par les joueurs de l’équipe visiteuse (SSSA). Tout a dégénéré après que l’officier du match a désigné le point de penalty en faveur du RC Seddouk, suite à un fauchage dans la surface. Trois joueurs de Seddouk s’en sont, dès lors, pris à lui, en le violentant physiquement. Heureusement que les dirigeants et les services de sécurité sont intervenus à temps. Le pire a été aussi évité lorsque les supporters des Diables rouges ont tenté d'envahir l'aire de jeu.

Le SS Sidi Aïch se dit victime !

Lors de ces graves incidents qui ont suivi l’arrêt de la rencontre, plusieurs blessés ont été enregistrés dans les deux camps. S’exprimant sur le sujet, le président du club Toufik Mansouri rejette tout sur l’adversaire et le referee : «C’était l’enfer au sens propre du mot. C’était prémédité. On a vécu un véritable guet-apens à Seddouk. Notre P/APC a été blessé ainsi que quatre supporters, dont un gravement. Nos supporters ont subi une fouille minutieuse, même un briquet leur à été enlevé, alors que ceux de Seddouk sont rentrés comme ils le voulaient au stade. On savait ce qui allait se produire, on avait même demandé à la Ligue d’Alger d’envoyer un délégué. Mais elle ne l’a pas fait». Le premier responsable de SSSA n’est pas allé par quatre chemins pour «dénoncer le comportement incompréhensible de l’arbitre Bekhadidja» qui, selon lui, a tout fait pour en arrivé là. «On se demande comment la Ligue s’est aventurée à envoyer un aussi jeune arbitre stagiaire pour un choc pareil. L’équipe de Seddouk lui a fait la pression dès le début. D’ailleurs, il a été agressé par l’équipe locale, il a fait sortir ses cartons avant de les remettre dans sa poche, car il avait peur. Quelques minutes après, il leur a offert un penalty imaginaire», accuse-t-il. Au sujet de l’agression dont se sont rendus coupables ses joueurs sur l’arbitre, il dira que «ce dernier n’a pas été agressé mais juste malmené comme cela a été fait quelques minutes avant par les joueurs de Seddouk». «De ma vie et tout au long de mes trente années dans le football, je n’ai jamais vécu pareille mésaventure», dira, de son côté, l’entraîneur Samir Amaouche. «Si nous avions gagné, j’en suis certain que nous aurions été tués», ajoutera le président du club.

Zahir Ait Hamouda et Samy H.