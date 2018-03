«On invite Achour Chelloul à prendre les commandes»

Par DDK | Il ya 6 heures 27 minutes | 330 lecture(s)

Le boss de l’US Béni Douala, Hocine Ammam, se dit satisfait d’avoir repris la première place du groupe centre de la DNA ainsi que de la prestation de l’équipe. Cependant, il souhaite que le groupe Chelloul, à sa tête Achour Chelloul, réintègre la direction du club, afin de prendre les rênes, et ce, pour assurer «un meilleur avenir pour l’USBD», accéder en ligue 2 Mobilis et même faire partie de l’élite nationale dans les années à venir. Il déclare d’emblée : «Je félicite les joueurs et le staff technique pour les efforts fournis et pour les dernières victoires réalisées». Il poursuit : «Mais pour préserver cet acquis, il nous faut beaucoup de moyens financiers. Mon souhait, celui des dirigeants, de toute la population de Béni Douala et des amoureux de l’USBD est de voir Achour Chelloul prendre les rênes du club. Il est l’homme de la situation et c’est un bonhomme qui a déjà servi le club par le passé. On lui déroulera le tapis rouge et je sais qu’avec lui l’USBD sera entre de bonnes mains et pourra aller de l’avant et réaliser l’accession en ligue 2 Mobilis et même se frayer une place parmi l’élite dans le proche avenir». «Je n’ai pas discuté avec lui, mais le nouveau P/APC se chargera de ce dossier et essayera de le convaincre de prendre les rênes du club. C’est un enfant de la région et c’est un bon gestionnaire qui pourra donner un grand plus au club et une autre dimension», dira Hocine Ammam. «On espère que cela se concrétisera dans les prochains jours», ajoute-t-il.

Propos recueillis par Massi Boufatis