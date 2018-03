«Nous avons encaissé sur deux erreurs d’inattention»

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 300 lecture(s)

Joint après le sifflet final de l’arbitre Abid Charef, l’entraîneur des Crabes, Bouarata Rachid, a regretté : «Aujourd’hui, on n’a pas été à la hauteur pour diverses raisons, dont l’absence de certains joueurs (…) Faute de concentration, on a commis certaines erreurs de débutants en défense, chose qui nous a coûté deux buts qu’on pouvait facilement éviter. Bon, c’est ça le football, il faut qu’il y ait un vainqueur et la Coupe a choisi le MCA. Maintenant, on doit se concentrer sur le championnat qui reste notre principal objectif. On va préparer convenablement notre prochain match contre le WAT pour réaliser un bon résultat et rester sur le podium le plus longtemps possible».

Propos recueillis par Z. H.