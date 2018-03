«On sera encore meilleurs à l’avenir»

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 226 lecture(s)

Le milieu des Vert et Rouge, Hamza Ouanès, absent lors des dernières rencontres à cause d’une blessure au genou, espère revernir bientôt à son meilleur niveau. Incorporé par son coach dans les ultimes minutes de jeu contre le CAB, à la place de Bensayeh, le joueur a mené au mieux sa mission, contribuant à préserver le résultat de la rencontre (3 - 2).

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur l’ambiance et la préparation de la suite du championnat ?

Hamza Ouanès : Il n’y a rien à dire, l’ambiance est tout à fait excellente au sein du groupe où tout le monde travaille d’arrachepied pour veiller au respect du programme tracé par le staff technique à cet effet. Cela dit, je dois ajouter que cette mini-trêve du championnat est en soi une arme à double tranchant pour nous. Car, d’un côté, on aurait aimé poursuivre dans la même cadence les matchs officiels, et de l’autre, cet arrêt forcé peut toujours servir à quelque chose, comme celui d’améliorer forcément certaines choses pour être encore meilleurs à l’avenir.

Qu’en est-il de votre blessure ?

Dieu merci puisqu’elle fait partie du passé et, à présent, je me concentre uniquement sur mon travail en fournissant les efforts nécessaires pour être au meilleur de ma forme dans le but d’aider mon équipe à rester dans cette belle dynamique victorieuse. Vous n’êtes pas sans savoir que la stabilité de tout effectif est le meilleur gage de réussite. Nous concernant, je crois que le fait d’avoir évolué avec presque la même composante depuis le début de la phase retour, n’est pas étranger aux résultats techniques que l’on connait. Pourvu que ça dure.

Revenons justement à la prochaine affiche contre la JSM Skikda. Comment l’appréhendez-vous?

Ce sera tout simplement un match compliqué contre un rival direct pour l’accession qui nous attendra de pied ferme chez lui. Néanmoins, sachez qu’on n’ira pas à Skikda en victime. Mais bien avec cet objectif d’éviter absolument la défaite pour renfoncer nos chances d’accession en Ligue 1.

Un dernier mot pour conclure ?

Notre équipe commence à retrouver son rythme dans ce championnat et notre but primordial étant celui de maintenir coute que coute le cap jusqu’en fin de saison. En clair, nous avons une équipe qui demeure capable d’atteindre cet objectif d’accession assigné à condition de rester tous unis et solidaires pour parvenir à nos fins. Pour cela, je lance un appel en direction de nos supporters pour qu’ils continuent à être à nos côtés pour réaliser tous ensemble notre vœu de replacer la JSMB parmi l’élite.

Propos recueillis par B Ouari.