Moulediouane continue son ascension

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 273 lecture(s)

L’OS Moulediouane ne veut pas se contenter des seconds rôles et veut finir la saison dans le haut du tableau. Cela s’est vérifié avant-hier lors de la réception de l’ES Bir Ghbalou au stade de Draâ Ben Khedda, où les capés de Teriaki ont eu le dernier mot, en s’imposant sur la plus petite des marges 1 à 0. Une victoire qui permet aux Oiseaux Sportifs de Moulediouane d’atteindre le capital de 27 points et de se rapprocher davantage du trio de tête. L’OSM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et veut enchaîner avec d’autres victoires lors des prochains rendez-vous pour finir la saison en apothéose et dans une place qui répond aux ambitions de ce club.

Draâ El-Mizan revient avec les 3 points de Béjaïa

De son côté, l’ES Draâ El-Mizan s’est rachetée de fort belle manière de son dernier faux pas à domicile, en allant chercher les trois points de la victoire en dehors de ses bases. Les Sudistes ont battu la lanterne rouge, Gouraya Béjaïa, au stade Benallouache de Béjaïa, sur le score d’un but à zéro. Un succès qui permet à l’ESDEM de gagner quelques marches au classement et de s’éloigner de la zone de turbulences.

La JS Bordj Menaïel ne lâche pas le leader

La JS Bordj Menaïel, le dauphin, n’a pas encore dit son dernier mot en championnat et croit dur comme fer en ses chances d’accéder en Régionale 1. Malgré la suprématie du leader, l’USM Béjaïa qui a consolidé son fauteuil de leader en battant en déplacement (2 à 0) l’OS El Kseur ; la JSBM, de son côté, s’est imposée à l’extérieur (1 à 0) devant le CM Tidjelabine. L’écart est toujours de trois points et à dix journées de la fin du championnat, la bataille sera rude entre l’USM Béjaïa et son dauphin, la JS Bordj Menaïel.

Massi Boufatis

Les résultats

WR Bordj Ménaïel 0 - US Soummam 1

JS M'Chedallah 2 - ES Timezrit 0

OS El Kseur 0 - USM Béjaïa 2

CRB Kherrata 1 - MC Bouira 0

CM Tidjelabine 0 - JS Bordj Ménaïel 1

OS Moulediouane 1 - ES Bir Ghbalou 0

US Auzia 0 - CR Zemmouri 0

Gouraya Béjaïa 0 - ES Draâ El-Mizan 1