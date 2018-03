«Bouzidi peut compter sur moi»

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 549 lecture(s)

Avec la blessure de Ferhani, le coach Bouzidi prépare le jeune défenseur Lyes Chetti pour le prochain match.

La Dépêche de Kabylie : Le match de coupe se jouera mardi prochain. L’équipe n’est-elle pas perturbée par ce feuilleton de la domiciliation ?

Lyes Chetti : On prépare convenablement cette rencontre. C’est un rendez-vous très important pour nous et on veut être prêts sur tous les plans le jour J. Même si le maintien reste notre objectif principal, la coupe nous intéresse aussi et on veut aller le plus loin possible

Vous êtes pressenti pour remplacer Ferhani qui est blessé. êtes vous prêt pour assurer ?

Je suis toujours prêt, car je travaille durement aux entraînements pour répondre présent lorsque le coach fait appel à moi. Je suis à la disposition de l’entraîneur et je ne lésinerai pas sur les efforts pour aider mes coéquipiers à réussir un bon résultat inchallah

Vous paraissez déterminé…

Certes, le match sera difficile, car notre adversaire veut aussi se qualifier, mais nous jouerons avec la ferme intention de passer en demi-finale et confirmer notre victoire en championnat face à l’USMBA. La coupe est également un objectif pour nous et nous voulons réussir le meilleur parcours possible dans cette compétition.

Après ce match, vous affronterez l’USMH dans un round décisif en championnat…

En effet, le match face à l’USMH est très important, mais on va se concentrer d’abord sur ce match de coupe avant de penser à l’USMH. Après le match de coupe, on aura le temps de préparer l’USMH. Inchaalah, nous nous qualifierons et ainsi nous préparerons l’USMH avec un bon moral.

Un mot pour vos supporters ?

Tout d’abord, nous les remercions infiniment pour leur grand soutien face à l’USMBA, car ils ont joué un grand rôle dans la victoire. Je leur demande de continuer à nous soutenir à fond dans le reste des matchs de la saison. En tant que joueurs, nous leur promettons de tout faire pour réussir de bons résultats, car notre seul objectif est de les voir heureux.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi