Boukharouba indexe l’arbitre

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 357 lecture(s)

Après la série de dix matchs nuls lors de la phase aller, le MBB a encore enchaîné une autre contre-performance, la quatrième de suite et la deuxième concédée à domicile, face au FC Bir El Arch (0 - 1), qui occupait l’avant dernière-place. Une défaite de trop qui met le Mouloudia dans une position inconfortable. Avant-hier, l’équipe drivée par l’entraîneur Fettache Rachid est passée à côté de son sujet, en ratant plusieurs occasions de buts. Hamitouche a, à lui seul, manqué trois occasions nettes de scorer (25’, 53’, 62’). Il faut dire que le portier du FC Bir El Arch, Mechache Chouaïb était l’homme du match, en réussissant de préserver sa cage vierge des multiples incursions des locaux, en arrêtant notamment un penalty tiré par Saâdaoui à la 82’. L’unique but de la partie a été inscrit à la 45’ par l’intermédiaire de Menni Issam suite à une contre-attaque rapide. Le MBB avait vivement réclamé deux penalties, non sifflés par l’arbitre. A la fin de la rencontre, le président de la section football, Ali Boukharouba, avait du mal à contenir sa colère et désappointement devant ce qu’il qualifie de «décisions aléatoires de l’arbitre». «On veut à tout prix casser le Mouloudia, de l’intérieur et de l’extérieur, cela fait cinq mois que je paie tout de ma poche. Nous avons même promis une prime aux joueurs en cas de victoire face à notre adversaire du jour, les décisions de l’arbitre ont déstabilisé et énervé les joueurs», s’insurge-t-il.

M’hena A.