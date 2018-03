Plus de 1 400 participantes !

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 667 lecture(s)

Aïn El Hammam a vécu une journée de fête, jeudi dernier, à l’occasion du marathon féminin qui a drainé plus de mille quatre cents participantes, dont sept cent cinquante âgées de plus de dix-huit ans.

Organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, cette manifestation a rencontré un grand engouement de la part de la gent féminine, venue de Tizi-Ouzou et de cinq autres wilayas. À l’arrivée de la course, nous avons croisé des athlètes de Béjaïa, Batna, Constantine, Bordj Bou Arréridj, Alger, Tipaza et Bouira. La place de la mairie où devaient se dérouler la cérémonie de remise de médailles était noire de monde bien avant le démarrage des bus qui allaient déplacer les athlètes vers Iferhounène, où le départ des juniors et seniors devait être donné, vers dix heures trente. La course des petites catégories a donné le ton à la fête. Une marée de jeunes fillettes toutes de blanc vêtues envahit la route, de Tiferdoud à l’ex-Michelet, sur plus d’un kilomètre. De nombreux parents des deux sexes ont trouvé là une occasion de faire la course, pour encourager leur progéniture jusqu’à la ligne d’arrivée. La course des grandes a sacré, sans surprise, les jeunes athlètes habituées aux grands rendez-vous sportifs et structurées dans des clubs d’athlétisme. Ainsi, on retrouve en 1ère position Bouadjaïb Sadia, suivie d’Abbas Nawal, Zendaoui Naouel, Bouras Houda et Hamiane Lynda, respectivement en 2e, 3e, 4e et 5e positions. Les athlètes arrivées en tête de leurs courses respectives étaient contentes de leur performance. Les autres n’étaient pas déçues pour autant, comme c’est le cas de certaines personnes âgées qui avaient couru «par plaisir» ou «pour la forme», disent-elles, répétant que le sport «de haut niveau», ce n’est pas pour elles. A signaler le courage de l’une d’elles âgée de soixante-dix ans et d’une autre handicapée ayant terminé la course toutes souriantes face à l’assistance qui n’avait pas manqué de les applaudir longuement. Notons que la cinquième édition du semi-marathon féminin national d’Aïn El Hammam est placée sous le haut patronage de M. le ministre de la jeunesse et des sports, du wali de Tizi-Ouzou et de nombreuses associations locales. Aussi, le chef de daïra et le président d’APC d’Aïn El Hammam ont tenu à être présents pour apporter leur soutien aux organisateurs et encourager la pratique du sport dans la région, précisent-ils. Il y avait foule à l’auberge de jeunesse, qui a collaboré dans l’organisation de la compétition avec la DJS de Tizi-Ouzou et l’APC d’Aïn El Hammam, lors de la remise des dossards aux 1 327 inscrites à cette compétition, qui gagne chaque année un peu plus de galons. Notons que les communes, daïras et toutes les APC d’Aïn El Hammam et l’ADPSF ont été partie prenante de la manifestation qui a rencontré un franc succès auprès de la population qui s’est déplacée en masse pour accueillir les athlètes à la ligne d’arrivée. Massés sur les trottoirs longeant le parcours, des centaines de personnes avaient érigé une sorte de haie d’honneur aux participantes qu’ils ne cessaient d’encourager. Chacun avait une sœur, une fille ou une épouse à ovationner. Ce qui montre encore une fois que grâce au sport beaucoup de choses ont changé dans une région où les tabous sont difficiles à éradiquer. Visiblement très ravie et débarrassée du stress de la veille, Soraya Yacini, directrice de l’auberge de jeunesse, remercie «tous ceux qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de cette manifestation qui devient une fête annuelle à Michelet».

A.O.T.