Cap sur le WAT

Par DDK | Il ya 10 heures 26 minutes | 178 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont repris les entraînements hier soir dans l’optique de préparer le prochain match at home contre le WAT, programmé pour vendredi prochain à 16 heures.

Les Crabes, qui restent sur une élimination en quarts de finale de la coupe d’Algérie après leur défaite devant le MC Alger (2 - 0), doivent se focaliser sur le championnat, en redoublant d’efforts pour réaliser l’objectif principal assigné au club cette saison, à savoir le retour parmi l’élite. Pour ce faire, le coach Bouarata est, d’abord, appelé à pallier certaines absences, à l’image de Bouledieb, qui n’est pas concerné par le match du WAT pour cause de suspension, sans oublier Semahi, blessé, qui risque de rallonger la liste des absents. Conscient de l’importance du volet psychologique en prévision, notamment, des dernières rendez-vous de cet exercice, le staff technique prépare son groupe moralement, afin d’aligner une autre victoire en championnat vendredi, pour garder leur deuxième place au classement général, synonyme d’une accession en fin de saison. Cela dit, il faut s’attendre à une farouche opposition des gars de la capitale des Zianides. Une formation dont les résultats sont, certes, irréguliers, mais qui reste imprévisible. Pour booster les capés de Bouarata à fournir plus d’efforts et arracher les trois points qui seront mis en jeu, la direction du MOB, à sa tête Mustapha Rezki, pense à injecter dans les comptes des joueurs une prime de match avant vendredi. Côté supporters, ils seront encore plus nombreux contre le WAT afin de soutenir les camarades de Kadri, sachant que cette période de championnat est cruciale et chaque point de récolté aura son pesant d’or à la fin de l’exercice.

Z. H.