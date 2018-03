Les U16 passent aux quarts de finale

Par DDK | Il ya 10 heures 26 minutes | 434 lecture(s)

Les U16 du MOB ont décroché avant-hier leur billet qualificatif aux quarts de finale de la coupe d’Algérie, en battant, au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, le CR Belouizdad sur le score de 3 à 0. Les capés de Hamadache Abdelkader ont dominé la partie de bout en bout et pouvaient facilement l’emporter avec un score plus lourd, n’étaient leur manque de concentration devant les bois adverse et le penalty raté en première mi-temps. Comparativement aux U16, les U17 ont été stoppés net à Béjaïa-même par la formation du CR Temouchent qui gagné sur le score de 1 à 0.

Z. H.