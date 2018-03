«Désormais tout mettre pour l’accession»

Par DDK | Il ya 10 heures 25 minutes | 337 lecture(s)

Après le match de coupe contre le MCA, Amir Soltane parle de cette élimination et de la suite du championnat.

La Dépêche de Kabylie : Quel commentaire faites-vous sur votre élimination en Coupe d’Algérie ?

Amir Soltane : Je pense qu’on a fait de notre mieux lors de ce match devant une grande équipe du MCA. On avait dominé les débats, surtout en seconde période, sans pour autant concrétiser certaines actions qu’on s’est créées. Mais c’est ça le football, il faut accepter la défaite car le fait d’atteindre les quarts de finale est déjà un exploit.

Un match important vous attend vendredi contre le WAT. Comment l’aborderez-vous ?

On va se préparer comme il se doit pour garder les 3 points à Béjaïa, car on n’a plus droit à l’erreur, surtout à domicile. Tous les matchs restants seront, certes, difficiles, mais on doit bien les négocier pour garder cette cadence de bons résultats en championnat et confirmer notre statut de dauphin. Le championnat amorce sa ligne droite et on doit rester très concentrés pour récolter le maximum de points et offrir à notre merveilleux public une place sur le podium à la fin de saison, synonyme de l’accession en Ligue 1.

En parlant du public, ils étaient environ 10 000 personnes à faire le déplacement à Alger pour vous soutenir contre le MCA. Vous avez sûrement un message à leur lancer…

Je les remercie du fond du cœur. Et croyez-moi, en entrant au stade pour les échauffements, j’avais la chair de poule en les voyant garnir les gradins du 5 Juillet. On va se racheter ce vendredi Inch’Allah en leur offrant une victoire et de la joie à la fin du match. Je veux juste dire que la coupe n’était pas notre objectif, mais on va se focaliser sur le championnat pour réaliser la montée.

Propos recueillis par Z. H.