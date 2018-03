Le HCB Tizi-Ouzou impose sa loi à Sidi Aïch

Par DDK | Il ya 10 heures 26 minutes | 435 lecture(s)

La bonne opération de la 10e journée du championnat de la division Régionale 1 (groupe B), est à mettre à l’actif du leader, le HCB Tizi-Ouzou, qui est allé s’imposer hors de ses bases face à l’O Sidi-Aïch. Ainsi, les hommes de Yaïci Djams n’ont pas pu tenir dans le choc de la journée face à la redoutable équipe de Tizi-Ouzou, venue à Sidi-Aïch avec la ferme intention de rentrer à la maison avec la totalité des points. Et c’est chose faite pour le HCBTO qui a fait preuve d’une grande maîtrise tout au long de ce match qui s’est déroulé à la salle du lycée Taos Amrouche. Une salle pleine à craquer par les supporters de l’OSA, venus prêter main forte à leur équipe, en créant une ambiance des grands jours. Le leader, le HCB Tizi-Ouzou a, et dès les premiers minutes de la rencontre, imprimé son rythme dans ce match qui était majoritairement à sens unique. Le sept de Sidi Aïch a tenté, par moment, d’élever son niveau de jeu, mais la différence était flagrante entre deux équipes. C’est ainsi qu’en toute logique, la rencontre s’est terminée en faveur du HBC Tizi-Ouzou sur le score de 33 à 22. En position de dauphin, l’ESM Draâ Ben Khedda n’accuse toujours qu’un petit point d’écart par rapport au leader, après son succès devant E Sour Ghozlane. Du coup, rien n’est encore joué et toutes les probabilités sont envisageables. Notons que la rencontre ES Lakhdaria - JS Boumerdès à été reportée.

Samy H.