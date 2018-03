Un week-end décisif pour l’accession

Par DDK | Il ya 10 heures 28 minutes | 378 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB vont devoir poursuivre dès cet après-midi la seconde étape de la préparation du prochain choc de la 22e journée du championnat contre la JSM Skikda. En effet, après avoir bénéficié d’une journée de relâche, hier, les partenaires de Sofiane Khedaïria, auront encore cinq jours devant eux pour peaufiner tout le travail entamé depuis mardi dernier, en vue de se tenir prêts pour ce rendez-vous. Pour sa part, le coach en chef des Vert et Rouge, Mounir Zeghdoud souhaite encore mettre à profit ces quelques jours précédant le déplacement de vendredi prochain pour affuter ses armes et remobiliser à nouveau son team pour l’aider à bien négocier le virage de Skikda. Autrement dit, Zeghdoud, qui semble aussi mettre à profit cet arrêt forcé du championnat, voudrait surtout réunir tous ses meilleurs atouts dans le but de permettre à son équipe de se montrer encore à la hauteur des attentes, en maintenant son invincibilité le plus longtemps possible. Dans les fiefs du club, l’on ne disserte également que sur cette affiche face à un rival direct pour la montée en Ligue 1 Mobilis. Les inconditionnels des Vert et Rouge croient fermement que cette forme affichée augure encore d’autres jours heureux dans le ciel JSMB. Pour tout dire, l’heure devrait être surtout à la solidarité chez tous les amoureux du club dès lors que leur équipe préférée, surfant sur le podium avec 39 points, s’accroche encore à son rêve de retrouver l’élite cette saison.

La liste des jeunes talents prospectés élargie à sept éléments

La direction technique régionale vient de faire appel à sept joueurs issus des catégories jeunes de la JSMB pour une journée de prospection et de présélection qui aura lieu mardi prochain. Ainsi, pas moins de six éléments parmi les U19 ont été convoqués à cet effet au stade de Sidi Moussa. Il s’agit de Hachemi Abderrahmane, Idir Mehdi, Bachi Faouzi, Mellaoui Fastah, Adrar Omar et Aïssat Zineddine. En revanche, Ziane Bilal est convoqué, lui, chez les U15, au stade communal de Dar El Beida (mardi).

B Ouari.