L’US Béni Douala maintient la cadence

Le leader de la division nationale amateur, l’US Béni Douala, garde son fauteuil en tête de classement, suite à son succès réalisé, avant-hier dans l’après-midi, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, face à Haï El Djebel.

Les poulains d’Abdenour Hamici n’ont pas raté l’occasion lors de ce match, comptant pour la 21e journée, de s’offrir les trois points, en battant l’équipe de la Montagne sur le score net de deux buts à zéro. Des réalisations signées Saïdani et Guerrab. Une victoire qui permet à l’US Béni Douala de maintenir la cadence et de consolider son fauteuil de leader, devant son concurrent direct, le RC Arbaâ, qui est allé chercher les trois points au stade de Reghaïa aux dépens du NARBR local (0 – 2). La course pour le titre et à l’accession s’annonce donc serrée entre l’USBD et le RCA, et aussi avec le NC Magra qui revient en force, comme en témoigne son succès de deux buts à un devant le RC Boumerdès. Pour dire que les matchs restants seront des finales pour les camarades de Kaci Sedkaoui, qui doivent bien les négocier, en tablant sur le plein à domicile ou à l’extérieur de leurs bases, pour éviter de revivre le scénario de la saison écoulée. En tout cas, l’équipe chère au président Hocine Ammam est sur la bonne voie et garde ses chances intactes pour l’accession en Ligue 2 mobilis. Avec ces deux points d’avance, l’US Béni Douala n’a qu’à continuer à enchaîner avec les victoires, tout en espérant des faux pas du dauphin, le RCA, pour augmenter ses chances pour la montée au palier supérieur, avant même le baisser du rideau de cette saison sportive.

Massi Boufatis

Les résultats

NC Magra 2 - RC Boumerdès 1

USB Douala 2 - JSH Djabel 0

WA Boufarik 0 - ESB Aknoun 0

IB Lakhdaria 0 - JSD Jijel 0

CRBD Beida 1 - CR Beni Thour 1

IBKE Khechena 1 - WR M’sila 0

NARB Réghaïa 0 - RC Arbaâ 2

MB Rouissat 0 - USO Amizour 2