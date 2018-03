Sour El Ghozlane sur la voie royale

Par DDK | Il ya 10 heures 25 minutes | 380 lecture(s)

Qui arrêtera l’ascension fulgurante de l’E Sour El Ghozlane qui se dirige droit vers la division Inter-régions ? Difficile de stopper cette équipe qui caracole en tête de classement et qui enchaîne les victoires les unes après les autres. Avant-hier, lors de la réception de l’USM Draâ Ben Khedda pour le compte de la 20e journée de la Régionale 1, le leader n’a pas raté l’occasion en s’imposant sur le score de 2 à 0. Une victoire qui permet à l’ESG de prendre le large sur ses poursuivants immédiats qui ont raté leurs sorties à l’image de l’EC Oued Smar qui a perdu 4 à 2 devant l’ESM Boudouaou et le CRB Bordj El Kiffan qui a été tenu en échec à domicile par la JS Boumerdès en faisant un but partout. Mais la JS Tixéraine a réussi à s’imposer (1 à 0) devant l’IR Birmandreis et pointe à la deuxième place. Les gars de Sour El Ghozlane sont bien partis pour accéder en division Inter-Régions avant même la fin de cette saison sportive. Quant à l’équipe de Draâ Ben Khedda, qui a perdu son match face au leader, les choses se compliquent davantage et la menace de la relégation est là et il faut rebondir avant qu’il ne soit trop tard.

La JS Akbou respire et Azeffoun remonte la pente

La JS Akbou qui n’est pas à l’abri du purgatoire a réussi l’essentiel en empochant les trois points de la victoire après avoir battu son invité du jour, l’Olympique Tizi Rached, sur le score de deux buts à un. Les gars d’Akbou respirent un peu, en attendant la confirmation lors des prochaines rencontres. De son côté, l’ES Azeffoun n’a pas loupé son match à domicile et devant ses supporters, en s’offrant les trois points mis en jeu, face à l’équipe du WB Saoula en s’imposant 1 à 0. Ce succès a permis aux Marins de remonter la pente au classement et de s’éloigner davantage de la zone de turbulences. Ce qui n’est pas le cas de la lanterne rouge, le CRB Tizi-Ouzou qui malgré son nul vierge arraché en déplacement face à la JS Tichy, reste toujours dernier de la classe. Enfin, le NR Dely Ibrahim a laissé des plumes devant le WA Rouiba en s’inclinant sur le score de 2 à 1.

M. B.

Les résultats

ESM Boudouaou 4 - EC Oued Smar 2

ESE Ghozlane 2 - USMD Ben Khedda 0

CRBB El Kiffan 1 - JS Boumerdès 1

JS Tixéraine 1 - IR Birmandreis 0

JS Tichy 0 - CRB Tizi-Ouzou 0

NR Dely Ibrahim 1 - WA Rouiba 2

JS Akbou 2 - O Tizi Rached 1

ES Azeffoun 1- WB Saoula 0