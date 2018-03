Enfin une victoire !

Par DDK | Il ya 10 heures 25 minutes | 488 lecture(s)

Pour le compte de la vingtième journée de la Régionale 1, le duel ayant opposé la JS Akbou à l’O Tizi Rached a tourné à l'avantage du premier nommé au terme d'un duel intense, caractérisé par un niveau de jeu acceptable. D'entrée, les protégés de Bouzit ont voulu marquer leur présence, afin de prendre le dessus sur leurs vis-à-vis et l’empêcher ainsi de prendre confiance. Toutefois, ce sont les Olympiens qui réussiront à trouver le chemin des filets à la 6' par l'entremise de Bouraba. S'en suivra alors une réaction des coéquipiers de Beladjet, qui parviendront à remettre les pendules à l’heure quatre minutes plus tard, par le biais de Yamine Djaoud. Les joueurs de la JSA ont fait preuve de beaucoup de maîtrise collective pour prendre à défaut une équipe olympienne décidée à obtenir un bon résultat. La légère domination des coéquipiers de Bacha était quelque peu stérile face aux coéquipiers de Bouchefra. De retour des vestiaires, les gars d’Akbou vont changer d'attitude en augmentant la cadence de jeu, laissant aucun espace à leurs adversaires, ce qui leur permettra de créer quelques occasions sans, toutefois, parvenir à les matérialiser. Suite aux changements effectués de part et d'autre, la partie va s'emballer un peu plus avec une formation de la JSA qui, au fil des minutes, va se montrer un peu plu menaçante. D'ailleurs, suite à un léger pressing des attaquants, les locaux bénéficieront d'un penalty qui sera transformé par Yacine Akkouche qui permet à son équipe de reprendre l'avantage. Loin de se décourager, les coéquipiers de Lyes Arab vont vite réagir en allant inquiéter l'arrière-garde de la JSA. Mais ils manquèrent d'efficacité dans le dernier geste. Sentant le danger, les coéquipiers d’Aourtilane vont fermer tous les espaces. Les dernières minutes seront intenses avec un danger qui plana d’un côté comme de l’autre. Finalement, l'arbitre Zaïdi sifflera la fin de la partie, qui s’est déroulée dans un fairplay total, sur cette victoire étriquée mais précieuse et méritée de la JS Akbou, qui se voit propulsée à la onzième loge du classement, devançant l'USMDBK d'un point, après le revers des Unionistes chez le leader. Soit un joli bond dans la hiérarchie de ce groupe pour cette formation d’Akbou, qui commence à retrouver son véritable rythme de croisière. En face, la formation de l’OTR n’a pas démérité. En fin de match, Kamel Bouzit, coach de la JSAK, dira que c’est là une victoire qui réconforte : «C’était un match très disputé de part et d’autre. On a eu affaire à une coriace équipe de l'OTR qui nous a posé des problèmes en seconde mi-temps. Mes joueurs ont su prendre l'initiative du jeu en seconde période, en acculant l'adversaire dans son camp, ce qui nous a permis d'assurer le gain du match. Par la suite, on a géré notre avance. Sincèrement, on est satisfaits du rendement global de l'équipe qui n'a, à aucun moment, douté de ses capacités. Je dirais qu'on a assuré l'essentiel. C'est encourageant pour la suite du parcours qu'on essayera de gérer match par match», a-t-il conclu.

Zahir Ait Hamouda