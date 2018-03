Draâ El-Mizan enfonce Gouraya

Par DDK | Il ya 10 heures 26 minutes | 437 lecture(s)

Restant sur un revers chez l'ES Timezrit, lors de la précédente journée, les protégés de Bouchetta se devaient absolument de négocier positivement leur sortie au stade Benallouache de Béjaïa, pour le compte de la quatrième journée (retour), face à la formation de l'ES Draâ El-Mizan pour sortir de la zone de relégation et prendre un peu d'air au classement général. Cependant, les gars de Gouraya ont complètement raté leur match en s'inclinant face à un adversaire qui a crânement joué ses chances dans cette partie qui s'annonçait capitale pour les deux formations. Pourtant, l'entame du match était plutôt prometteur pour cette équipe de Gouraya qui a pris les choses en main avec deux opportunités nettes de marquer, mais ni Belhocine encore moins Imloul n'ont réussi à tromper le gardien de l'ESDEM. En face, les coéquipiers de Touffik Charef ont paru calmes et sereins dans leurs entreprises parvenant à tempérer les ardeurs des attaquants Bougiotes. En seconde période, les débats étaient un peu plus animés avec une équipe de Gouraya qui s'est montrée plus entreprenante. Après l'heure de jeu, Merabet était près d'ouvrir le score mais la balle passera à côté du cadre. S'en suivra une autre tentative dangereuse de Walid Hadjara qui a vu son tir dévier de justesse en corner. Passé cet orage, la fougueuse équipe de l'ESDEM qui avait comme objectif de positiver cette rencontre pour quitter la zone rouge est quelque peu sortie de sa coquille. Ainsi, elle réussira le hold up parfait après l'heure de jeu sur un but de Slimane Sehad. Lors des derniers instants du match, elle a fermé tous les espaces et géré sa maigre mais précieuse avance d'un but. L'arbitre Yantrane libérera les 22 acteurs sur cette victoire des Sudistes de l'ESDEM qui vont se permettre un petit bol d'air au classement, contrairement à leurs vis-à-vis de Gouraya qui restent figés dans le bas de ce groupe avec la peu reluisante seizième et dernière place en compagnie de l'US Auzia tenue en échec par le CR Zemmouri dans l'autre duel à six points entre mal classés. La formation de Gouraya doit impérativement réagir avant qu'il ne soit trop tard. À commencer par la prochaine sortie à domicile face à l'autre mal classé, la JS M'Chedellah.

Z. A. H.