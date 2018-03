Le match reporté !

Par DDK | Il ya 10 heures 25 minutes | 1594 lecture(s)

Selon la direction de la JSK, le président Chérif Mellal a rencontré le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, hier en fin d’après-midi au siège de la FAF.

Les deux hommes ont discuté de cette histoire de domiciliation de la rencontre de la Coupe d’Algérie entre la JSK et l’USMB. Etaient présents également à la rencontre les membres de la commission de la coupe d’Algérie. Pour rappel, la FAF a programmé cette rencontre pour demain mardi à 16h au stade du 5 Juillet. Chose que les responsables kabyles refusent, en envoyant un courrier à la FAF l’informant de leur désapprobation de jouer mardi et au stade du 5 Juillet. Les responsables kabyles ont demandé le report de cette rencontre au 21 ou 22 mars prochains, en plus d’une contre-expertise. En invitant les responsables kabyles à discuter, Zetchi semblait vouloir régler définitivement ce problème de la programmation et mettre fin à toute la polémique qu’elle a suscitée. Sauf qu’aucune avancée n’a été enregistrée avec d’un côté le staff de la FAF qui tentait de sensibiliser les dirigeants de la JSK et de l’autre ces derniers qui compaient sur leur position de refus de jouer demain au 5 juillet. Suite à quoi, il a été retenu le report du match à une date ultérieure. Une vraie mascarade pour cette auguste FAF qui s’est embourbée dans une médiocrité qui affecte davantage son image, du moins ce qui en reste. C’est en effet là un exemple qui met en surface la gestion approximative du groupe Zetchi qui multiplie les accrobaties hasardeuses à défaut de se baser sur les textes et parfois même où la simple logique suffirait pour trancher une décision. Zetchi et son groupe seraient-ils aussi jeunes pour ne pas se souvenir que ce stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou a déjà abrité une demi-finale de coupe d’Afrique des champions? Plus récent que ça, pas plus loin que l’an dernier, la JSK a encore accueilli l’immense TP Mazembé sur ce même terrain encore en coupe d’Afrique. Et qu’on vienne aujourd’hui prétendre que ce même terrain ne serait pas homologué pour abriter un simple quart de finale de la coupe d’Algérie relève de l’aberration pour ne pas dire provocation envers un club, voire toute une région... Au sortir de la réunion, le président de la JSK a confirmé le report du match et affirme qu’il n’était nullement dans son intention lors de ce conclave qui l’a réuni avec les dirigeants de la FAF de céder sur sa position.

Ferhani souffre du ménisque

Par ailleurs, l’arrière-gauche Houari Ferhani a effectué une IRM hier matin à Alger. Le médecin a informé le joueur qu’il souffre d’une petite blessure au ménisque et qu’il n’a rien de grave. Il l’a conseillé, cependant, de quelques jours de repos avant de reprendre le chemin des entraînements. «Je suis soulagé après que le médecin m’a informé que je ne souffre de rien de grave. Je vais me reposer pendant quelques jours avant de reprendre le boulot. En attendant, je suivrai les soins avec le kiné Guillou et je reprendrai du service Inch’Allah d’ici quelques jours», a rassuré Ferhani.

M. L.