Seddouk creuse l'écart !

La 17e journée de la division Honneur Béjaïa a été surtout marquée par les graves incidents qui ont abouti à l’arrêt du match entre le RC Seddouk et la SS Sidi Aïch.

En effet, la partie se déroulait normalement avant que la grande pagaille n’éclate. C’était lorsque l'arbitre accordait un penalty au profit du RCS, trois joueurs du SSSA se sont rués sur l'arbitre pour l'agresser. S’en est suivie alors une pagaille sur le terrain avec l’envahissement du rectangle de jeu. Voilà un dossier qui atterrira sur le bureau de la LRFA. Le nouveau dauphin, la JSB Amizour a été vainqueur sans difficultés de l'autre derby face à l'ARB Barbacha. Du coup, les gars d'Amizour se voient donc propulser à la deuxième marche du podium. Juste derrière le trio de tête, le NC Béjaïa a de son côté réussi une belle opération en venant à bout d'une formation de l'AS Oued Ghir qui lutte pour son maintien. Une belle performance qui permet aux gars du Naceria de se rapprocher du podium eux qui occupent maintenant la quatrième marche à deux longueurs des Diables Rouges. Parmi les outsiders, on retiendra surtout le nul concédé par les littoraux du CRB Aokas devant la coriace formation de la Protection civile. Ainsi, les gars du Cap ont été écartés par les formations du haut de ce palier. De leur côté, les autres littoraux du CRBS Ténine ont réalisé une belle performance en revenant de leur court déplacement en terre Bougiote avec les trois points mis en jeu devant l'AS Taassast qui reste figée dans le bas du classement. Dans le bas de la hiérarchie de cette division Honneur, on notera le joli sursaut d'orgueil de la JS Ighil Ouazzoug qui est revenue de son périlleux déplacement chez le CRB Ait R'zine avec le point du nul. Soit une véritable bouffée d'oxygène pour la formation des Banlieusards dans la perspective du maintien, contrairement au NB Taskriout qui, en concédant le nul face aux Olympiens d'Akbou, se rapproche de la zone rouge. C'est la bouteille à l'encre dans le bas du classement, notamment après les revers de l'ARBB et de l'ASOG. En somme, c'est une journée riche en enseignement, et ce, dans les deux parties du classement.

Zahir Ait Hamouda

Les résultats

RC Seddouk - SS Sidi Aïch (Partie arrêtée)

JSB Amizour 2 - ARB Barbacha 0

CRB Aokas 1 - CSPC Béjaïa 1

NC Béjaïa 5 - AS Oued Ghir 2

AS Taassast 0 - CRBS Ténine 2

CRB Ait R'Zine 1 - JS Ighil Ouazzoug 1

NB Taskriout 1 - O Akbou 1

SRB Tazmalt : Exempt