Feraoun prend le large

Le leader, l’Olympique de Feraoun, a été le grand gagnant de cette 15e journée de la division Pré-honneur de Béjaïa, qui est allé battre la JSB sur son terrain et devant son public (0 - 1). Cette nouvelle performance permet aux camarades de Bouzid Djaâfri de conforter leur fauteuil de leader et de porter l’écart à huit longueurs d’avance sur le poursuivant immédiat, l’US Béni Mansour. Une marge qui illustre la nette domination des hommes de Halim Bourdjah qui continuent leur accession. Ces trois nouvelles longueurs d’avance, le gars de Feraoun les doivent, certes, à leur victoire, mais aussi à la défaite du dauphin, l’US Béni Mansour, qui s’est fait surprendre à la maison par une accrocheuse formation de Berchiche, le BCEK, qui s'est bien illustrée lors cette étape en créant la surprise du jour. Celle-ci confirme ainsi son réveil, en grimpant à la cinquième place. En conséquence, en plus de la consistante avance que compte l’OF, les hommes de Karim Oudjani ont été rejoints à la deuxième place par le WR Ouzellaguen qui a infligé une défaite à un NRB Semaoun qui continue sa chute.

JS Tameridjet - O M’Cisna, partie arrêtée à la 25’ et l’arbitre agressé

La JS Tameridjet - O M’Cisna, disputée samedi dernier, n'est pas arrivée à son terme, puisque l'arbitre de la rencontre a été agressé par un joueur de l’équipe locale, ce qui a contraint le referee d’arrêter la partie à la 25’. Au moment où le score était d’un but partout (1 - 1), ce sont les visiteurs qui ont eu le privilège d’ouvrir la marque, avant que l’équipe de Madjid Oukhaled n’égalise. Un autre dossier sur le bureau de la commission de discipline de la ligue, après celui du RC Seddouk - SS Sidi-Aïch pour le même motif. Enfin, l’ES Ighil Ali, l’US Sidi-Ayad et IRB Bou Hamza étaient au repos forcé.

Les résultats

JS Béjaïa 0 - O Feraoun 1

WRB Ouzellaguen 2 - NRB Semaoun 1

US Beni Mansour 2 - BC El K’seur 3

JS Tameridjet 1 - OM Cisna 1

(partie arrêtée à la 25’)

Exempts : ES Ighi Ali, US Sidi-Ayad et IRB Bou Hamza