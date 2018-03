Le Nedjm Lakhdaria sur la voie royale

Par DDK | Il ya 10 heures 32 minutes | 264 lecture(s)

Pour sa première expérience en championnat de wilaya, le NML (Nedjm Madinet Lakhdaria) est en phase de réaliser un excellent parcours en écrasant tout sur son chemin tel un rouleau compresseur. La dernière victime du Nedjm n’est autre que son dauphin, l’Olympique Adjiba, dont il a damé le pion chez ce dernier. Le NML consolide ainsi sa position de leader avec sept points d’avance sur ses deux poursuivants immédiats, l’OC Adjiba et le FC Themalaht. Ce dernier a réalisé une bonne opération en allant battre la lanterne rouge, le CR Bouderbala chez ce dernier sur le score de 2 – 1. De son côté, l’ASC El Hachimia s’est racheté de sa dernière déconvenue devant le CR Bordj Okhriss, en écrasant son adversaire du jour par 4 – 1. Pareil pour l’Olympique de Raffour qui a dominé l’UB Mesdour (3 – 0), alors que le Widad Ath Vouali a trimé devant l’A Guelta Zerga avant de l’emporter sur le score étriqué de 3 - 2.

RC Haizer seul aux commandes dans le groupe B

La 14e journée du championnat honneur de Bouira (groupe B) a été marquée par la victoire de quatre équipes en dehors de leurs bases. Le fait marquant est la défaite du leader, le CR Thameur, battu par la plus petite des marges (1 – 0) par la formation du Hamzaouia de Ain Bessam, le HCAB. Désormais, l’équipe de Thameur dégringole à la troisième place, au moment où le Hamzaouia poursuit son ascension et ses résultats positifs, notamment depuis l’arrivée de l’entraineur Khelifa Abdeslem à la barre technique de l’équipe pour se placer à la quatrième place. La journée a été toutefois profitable au RC Haizer, auteur d’une précieuse victoire en dehors de ses bases face à la JS Adjiba sur le score de 2 – 1. L’équipe drivée par Hamadache Boualem s’empare seule de la première place avec deux points d’avance sur le néo-dauphin, l’ABO (Affak Bordj Okhris) qui est allée s’offrir une ballade de santé en dehors de ses bases, au stade de Lakhdaria, en écrasant l’ABR Djebahia qui occupe l’avant dernière place, sur le score net de 6 – 0. Pareil pour la JS Bouaklane qui est allée humilier la lanterne rouge, l’IRB Esnam au stade de Haizer sur le score fleuve de 8 – 0. De son côté, le DRB Kadiria n’a pas laissé passer l’occasion pour engranger les points de la victoire en allant battre l’USM Bouira au stade Bourouba Said de Bouira sur le score de 3 - 0.

M’hena A.

Les résultats

OC Adjiba 0 - NM Lakhdaria 1

CR Bouderbala 1 - FC Thamelaht 2

ASC El Hachimia 4 - CR Bordj Okhriss 1

W Ath Vouali 3 - A Guelta Zerga 2

O Raffour 3 - UB Mesdour 0

HC Ain Bessam 1 - CR Thameur 0

IRB Esnam 0 - JS Bouaklane 8

JS Adjiba 0 - RC Haizer 1

ABR Djebahia 0 - A Bordj Okhriss 6

USM Bouira 0 - DRB Kadiria 3

Exempt : WR Dirah