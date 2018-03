Hadjout Mohand et Amghar Idir candidats

Par DDK | Il ya 10 heures 33 minutes | 317 lecture(s)

En prévision du conclave électif pour la suite du cycle olympique 2016-2020 prévu pour jeudi prochain au Salon d’honneur du stade OPOW à partir de 10h30, la campagne pour la course a déjà débuté, où chacun veut installer son favori à la tête de la ligue. La commission de candidatures, désignée par l’AGO du 19 décembre dernier, a procédé à l’examen des dossiers déposés dans les délais, soit jeudi passé à 16h30 au siège de la ligue. Celle-ci a retenu deux (2) candidats pour le poste de président, a-t-on appris. Il s’agit respectivement de Hadjout Mohand et Amghar Idir. Alors que pour les autres collèges, la composante est comme suit : Aouchiche Djoudi, Benchaane Mustapha et Mostefaoui Lachemi, pour les experts. Harkati Zahir, Moussaoui Abdellah et Ouatmani Salim, pour les clubs et Chouhaa Med Redha, Batmout Billal et Legridi Walid, pour les arbitres.

S. H.