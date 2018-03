Une reprise sans Boucherit et Rahal

Par DDK | Il ya 10 heures 33 minutes | 342 lecture(s)

Les joueurs du MO Béjaïa ont repris les entraînements, avant-hier au stade de l’Unité maghrébine, pour préparer le prochain match contre le WAT, comptant pour la 22e journée du championnat de Ligue 2.

Une rencontre programmée pour vendredi à 16 heures. Ladite séance a débuté aux vestiaires avec un long discours du coach Bouarata qui est revenu sur le dernier match de Coupe, en mettant l’accent sur certaines erreurs et disfonctionnements constatés tout au long de la partie, sans pour autant remettre en cause le rendement collectif du groupe. Il a, toutefois, appelé ses joueurs à oublier rapidement cette bonne aventure en coupe et se consacrer sur le championnat, à commencer par le prochain match contre le WAT où la victoire reste impérative. Sur un autre volet, la reprise a été tronquée de Boucherit, suspendu, qui s’entraîne toujours avec les U21 jusqu’à nouvel ordre, Noubli, Benamara et Rehal, blessés. Souffrant d’une déchirure musculaire, ce dernier risque de rater le prochain match. La décision finale sera donnée après les résultats des échographies que le joueur aurait faites hier. La reprise a, en revanche, vu le retour de Semahi, alors que Mouhli, soumis à un programme spécifique, s’est entraîné en solo. En sus de la probable défection de Rehal, le groupe qui affrontera le WAT sera amoindri de Bouledieb, suspendu pour cumul de cartons. Le match de ce vendredi revêt une grande importance pour les Crabes auxquels il ne reste qu’un seul objectif : l’accession en Ligue 1, après l’élimination en coupe d’Algérie suite à la défaite devant le MCA (2 - 0). Mais pour cela, les camarades de Belkacemi doivent fournir plus d’efforts pour garder les trois points à Béjaïa et confirmer la dernière victoire acquise à Mascara. Le staff technique pourrait opérer certains changements, comparativement à l’équipe qui a joué le dernier match, dans les trois compartiments. Il est fort probable qu’il intègre Cheklame à la place de Bouledieb et Salhi à la place de Benali. Au milieu, Benkouider pourra débuter la partie alors qu’en attaque, Bouarata peut donner la chance à Aggar, un avant-centre de métier qui a donné satisfaction lors du match amical entre l’équipe nationale U21 et celle de la Palestine, où a affiché un rendement acceptable. Les supporters présents en force au stade du 5 juillet vendredi dernier promettent aussi d’être nombreux lors du prochain match contre le WAT, conscients de la tâche qui attend leur équipe favorite et que cette période du championnat est primordiale pour la suite du championnat. En effet, chaque point récolté aura son pesant d’or lors du décompte final. Signalons, enfin, que la direction, à sa tête Mustapha Rezki, a affiché son soutien indéfectible aux joueurs et au staff technique, en se présentant en force aux entraînements, une manière de booster le groupe pour aller de l’avant.

Z. H.