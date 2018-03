L’ES Azeffoun remonte à la 6e place

Par DDK | Il ya 10 heures 31 minutes | 259 lecture(s)

Les Marins d’Azeffoun sont de retour. Ils sont en train de remonter la pente au classement et se rapprocher des équipes du haut du tableau. En effet, après son succès le week-end dernier (1 à 0) face au WB Saoula, l’ES Azefoun est parvenue à réussir un bond au classement général, en pointant désormais à la 6e place, avec 27 points dans son compte. Après 20 matchs disputés, les gars d’Azeffoun ont remporté sept matchs, tout en faisant six nuls. Mais ils ont perdu jusque-là sept fois. Sur le plan offensif, l’équipe a inscrit 18 buts et en a encaissé 18 aussi. Ce qui fait une différence de 0 but entre l’attaque et la défense. Les Marins ont gagné six matchs tout en ratant quatre sorties. Au total, 22 points ont été récoltés sur les 30 possibles. À l’extérieur de ses bases, l’ES Azeffoun n’a pu engranger que cinq unités sur les 30 possibles, avec une seule victoire, deux nuls et sept défaites. Ainsi, à dix journées du baisser du rideau de la saison sportive 2017-2018, l’équipe des Ivahriyen devra sortir le grand jeu pour continuer son ascension et se rapprocher de la cinquième place, occupée par le CRB Bordj El Kiffan, qui totalise 31 unités dans son compte. Il suffit juste à l’ESA d’enchaîner avec d’autres victoires pour continuer sur cette courbe ascendante et, pourquoi pas, terminer la saison parmi le trio de tête.

Massi Boufatis