Yazid Ben Allaoua succède à Tiabi Abdelhak

Par DDK | Il ya 10 heures 31 minutes | 253 lecture(s)

La fédération algérienne de taekwondo (FAT) connait un nouveau président, Yazid Ben Allaoua qui succède à Abdelhak Tiabi. Ainsi, lors d’une AG élective qui s’est déroulée samedi dernier au niveau du complexe sportif Ghermoul, à Alger, en présence de 38 membres sur les 47 membres de droit de l’AG de la FAT, ainsi que du directeur central et de la directrice des équipes nationales auprès du MJS. Ils étaient quatre candidats en lice, Yazid Ben Allaoua membre du club sportif d’Alger, Boulaaraf Mohamed Abdou président de la ligue de Batna, Kirat Abdel Hamid président de la ligue Algéroise et Mustapha El Amri membre d’un club de Tizi-Ouzou. Les deux derniers candidats se sont retirés de la course. Et c’est Yazid Ben Allaoua qui a été élu avec 20 voix contre 16 pour Boulaaraf Mohamed Abdou. Ainsi, Le nouveau président de la FAT, âgé de 43 ans, succède à Tiabi Abdelhak pour poursuivre le mandat olympique 2017/2020. Le désormais ex-président de la FAT avait assuré le mandat olympique 2013/2017, puis réélu pour le mandat olympique 2017/2020. Un mandat qui ne terminera pas à cause de divers quiproquos avec des membres de l’AG qui ont rompu leur confiance en lui, lors d’un AG extraordinaire tenue en février dernier. Une AG Ex qui, pour rappel, a été vivement contestée par Tiabi, accusé de «violation diverses».

M’hena A.