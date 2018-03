Belgherbi incertain face à la JSMS

Par DDK | Il ya 10 heures 31 minutes | 279 lecture(s)

L’attaquant de la JSMB et non moins buteur de la Ligue 2, Abdelouahid Belgherbi (11 buts), souffrant d’une élongation à la cuisse, risque tout bonnement de rater l’affiche de vendredi prochain contre la JSM Skikda. Le joueur, qui a fait l’impasse sur les dernières séances d’entraînement de son équipe, devait être fixé hier ou, au plus tard, aujourd’hui, et de façon définitive, sur son sort. Pour sa part, le coach Mounir Zeghdoud, qui prépare les deux joueurs Ouchène Takfarinas et Hamza Ouanès pour suppléer Farouk Benmansour et Bilal Ensacha, tous deux out contre la JSMS pour cause de suspension, prie d’ores et déjà que son attaquant attitré soit de la partie vendredi prochain pour augmenter les chances de succès de son équipe dans ce duel capital pour la suite du parcours.

Bouzid Ouari.