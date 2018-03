Les U17 en quarts de finale

Par DDK | Il ya 10 heures 31 minutes | 341 lecture(s)

Les jeunots de la JSM Béjaïa (U 17) ont arraché brillamment, avant-hier, au stade de Badji Mokhtar, leur qualification pour les quarts de finale de la coupe d’Algérie après avoir battu l’Entente de Souk Ahras (2 - 1) en huitièmes de finale de cette épreuve populaire. Deux réalisations signées Nait Salem et Zouaoui ont été suffisantes pour les gars de Béjaïa afin de passer ce tour. L’entraineur, Nassim Ouali dira : «C’était une qualification difficile mais méritée face à un adversaire qui joue bien au ballon. Néanmoins, malgré le mauvais état de la pelouse, nous avons été plus réalistes que notre vis-à-vis». Questionné aussi sur les ambitions de son équipe dans cette épreuve de Dame coupe, notre interlocuteur ajoutera : «Nous ambitionnons de réaliser le meilleur parcours possible et les joueurs y croient aussi. Ne dit-on pas que l’appétit vient en mangeant. Et bien, maintenant que nous avons pris gout à cette coupe, on fera en sorte d’honorer davantage les couleurs de notre club pour lui offrir, pourquoi pas, ce titre tant convoité». Par ailleurs, les U16 du club qui recevaient, avant-hier, au stade de l’UMA de Béjaïa leurs homologues du MC Saida dans le cadre des 8es de finale de Dame coupe, se sont montrés incapables de tenir tête à leurs hôtes tant il est vrai que ces derniers, qui l’ont emporté largement sur le score sans appel de trois buts à zéro, ont dû alors imposer leur suprématie de bout en bout au terme d’une rencontre à sens unique.

B. O.