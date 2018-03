L’ES Sétif et le CR Belouizdad en appel aujourd’hui

Par DDK | Il ya 10 heures 33 minutes | 386 lecture(s)

L'ES Sétif, l’un des deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football, aux côtés du MC Alger, tentera de prendre option pour le passage à la phase de poules, en croisant le fer, cet après-midi, avec Accra le club ghanéen d'Aduana Stars, dans le cadre des 16es de finale (aller) de l'épreuve continentale. L'ESS, vainqueur de l'épreuve en 2014, aura à cœur de réussir cette première manche face à une équipe ghanéenne dont le championnat local est à l'arrêt. Champion sortant du Ghana, Aduana Stars, fondé en 1985, s'est qualifié aux 8es de finale aux dépens des Libyens d'Al-Tahadi (aller 1 - 0, retour 2 - 0). L'Entente, en pleine phase de redressement en Ligue 1 Mobilis, avec quatre matchs sans défaite, dont une victoire à domicile face au leader du CS Constantine (1 - 0), devra rester vigilante face à un adversaire intraitable dans son antre d'Agyemen Badu Stadium. «On reste sur une série de bons résultats et cette victoire face au CSC est venue confirmer notre bonne santé. Je pense que l'équipe s'améliore d'un match à l'autre, et c'est de bon augure pour l'avenir», s'est réjoui Benchikha, à la veille de ce rendez-vous continental. Un résultat probant en terre ghanéenne permettrait aux hommes de Benchikha d'aborder la seconde manche, prévue le vendredi 16 mars au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, en toute sérénité. A signaler que le deuxième représentant algérien dans cette épreuve continentale, en l’occurrence le MC Alger, qualifié aux dépens de la modeste formation de l'AS Otoho (aller 0-2, retour 9-0), sera en appel demain mercredi face au club nigérian de MFM FC, actuel 12e au classement du championnat local avec 13 points et deux longueurs d'avance sur le premier relégable, El Kanemi Warriors, au terme de la 10e journée. Pour leur part, le CR Belouizdad et l’USM Alger, deux représentants algériens en Coupe de la CAF, seront en appel aujourd’hui et demain respectivement face aux Zambiens de Nkana Red Devils au stade du 20 Août 1955 à Alger et le club congolais de l'Union Maniema à Kinshasa.

R. S.