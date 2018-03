La Kabylie partagée entre «son Zizou» et Paris

Par DDK | Il ya 10 heures 32 minutes | 975 lecture(s)

Ce soir, le Paris Saint-Germain accueille le Real Madrid pour son match retour au Parc des Princes en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En Kabylie, on est tout aussi passionné par ce choc. Il y a d’un côté l’enfant chéri, le frère du sang, Zizou. Et de l’autre, Paris. Une équipe, une ville, lourde de symboliques et pour laquelle les Kabyles nourissent attachement.

Dans un sondage réalisé par Odoxa, seulement 33 % des personnes interrogées voient le PSG éliminer le Real Madrid en 8es de finale retour de la Ligue des champions.

Si, comme on dit, l'espoir fait vivre, le PSG ne va pas devoir s'inspirer du ressenti des Français avant son 8e de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid. Les amateurs de foot (435 sur les 1 003) sont un peu moins dubitatifs, puisqu'ils sont 41 % à y croire, après la défaite subie à l'aller à Bernabeu (1 - 3). Mais ces chiffres importeront peu, ce soir, au moment du coup d'envoi.

PSG : L'absence de Neymar n'aura "aucun impact", assure Meunier

Malgré la blessure au pied droit de Neymar, le latéral belge Thomas Meunier est persuadé que le PSG peut l'emporter face au Real Madrid. Un brin de méthode Coué ne peut pas faire de mal. C'est pourquoi Thomas Meunier a promis que l'absence de la star Neymar, blessée, n'aura "aucun impact""Nous n'avons pas d'excuses, avec ou sans Neymar", a déclaré le latéral belge samedi 3 mars à l'issue de la victoire des siens face à Troyes (0-2) lors de la 28e journée de Ligue 1. Et pour cause, le PSG n'est pas sans atout. "Di Maria pète la forme, il y a d'autres qui peuvent apporter à l'équipe, comme Julian (Draxler). Le groupe a de la qualité, on l'a montré contre Barcelone l'an dernier (victoire 4-0 à l'aller, puis défaite 6-1 et élimination dès les 8es de C1). On est une équipe du top européen", a argué l'international de 26 ans. Battu en Espagne (3-1), le PSG s'apprête à affronter le Real sans Neymar, blessé au pied droit contre Marseille dimanche et indisponible plusieurs semaines. "À domicile, avec nos supporters, on sait comment ça peut aller. Il y a vraiment de la place pour le faire. On peut le faire et on doit le faire. Il y aura des possibilités", a poursuivi le Belge.

Un groupe au complet, Pastore seule incertitude

Marquinhos, Marco Verratti, Edinson Cavani et Kylian Mbappé, tous laissés au repos le week-end dernier pour le déplacement à Troyes se sont entraînés normalement avec le groupe ce dimanche, a annoncé Unai Emery lors de sa conférence de presse hier. Ils seront donc bien présents pour le huitièmes de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid. "Tout le monde sera disponible demain", a expliqué le technicien basque. Le groupe parisien sera donc quasiment au complet. La seule incertitude concerne Javier Pastore, toujours gêné par un mollet.

Pour Thiago Motta, les Parisiens sont «prêts»

Dans une interview accordée au site internet du Paris Saint-Germain, l'Italo-Brésilien Thiago Motta affirme que les joueurs de la capitale sont au niveau des meilleurs équipes européennes: «Le Real Madrid, Barcelone, Chelsea… on a affronté beaucoup de belles équipes européennes, et on a été capable de montrer notre force. Je pense que nous sommes à ce niveau. (...) C'est la Champions League, c'est toujours différent. On est au Paris Saint-Germain pour jouer des matches comme celui-là. Il faudra faire un grand match, c'est le plus important. On est une grande équipe, on a toutes nos chances. Nous sommes prêts».

Le constat accablant de Daniel Alves sur le match aller

Dans une interview accordée au site officiel du PSG, Dani Alves est revenu sur la défaite du PSG 3-1 face au Real Madrid en Ligue des Champions. Les Parisiens peuvent croire en l’exploit. Un match aller décevant pour les Parisiens sur lequel est revenu l’arrière droit du PSG, Dani Alves.

«On avait réalisé 80 minutes incroyables»

«Nous avons peut-être manqué d’expérience, car nous avions une bonne maîtrise du match. Contre une équipe de ce niveau, il ne faut jamais se relâcher. On avait réalisé 80 minutes incroyables, mais il restait 10 minutes. Pour aller loin dans cette compétition, il faut réaliser 95 minutes parfaites. On doit être concentré au maximum, fixé sur l’objectif. Il faut agir ainsi, pas autrement. Nous devons être conscients qu’il ne faut rien lâcher, et qu’il y a en face de nous une équipe de très haut niveau. Il ne nous manque pas grand-chose pour y arriver, peut-être encore un peu d’expérience. À nous de donner le meilleur de nous-mêmes. Il n’y a pas d’autre option, il faut tout donner», a-t-il déclaré dans une interview au site du PSG.

Real Madrid: Les 24 joueurs convoqués face au PSG

Le Real Madrid a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le déplacement à Paris en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Comme prévu, Zinédine Zidane a décidé d'emmener tout son groupe, comme il aime le faire lors des grandes occasions.

C'est notamment le cas de Kroos et Modric, qui ont repris l'entraînement avec le groupe ce dimanche, ou de Marcelo pour lequel il ne fait pas de doute qu'il sera titulaire au Parc des Princes.

sergio Ramos veut «faire des dégâts à Paris »

Ramos veut mettre le boxon au Parc des Princes. Le capitaine des Merengues a lancé les hostilités après la victoire samedi soir face à Getafe (3-1) au Bernabéu. Malgré l'avantage aux points obtenu à l'issue du match aller, Sergio Ramos compte bien enfoncer le clou et compte sur la puissance offensive des siens pour se rendre le match facile : « Ce sera très compliqué, mais nous allons nous battre pour atteindre notre objectif. Nous savons que nous jouons notre saison. Nous avons besoin d'une concentration maximale et d'être aussi sérieux que ce soir. Les Parisiens ont une grande puissance offensive, mais nous avons nos armes. Nous allons essayer de faire des dégâts à Paris. »

Arbitrage : Felix Brych sera au sifflet

L'UEFA a désigné Felix Brych pour arbitrer le match retour entre le PSG et le Real mardi (20h45). L'Allemand a officié lors de la dernière finale de la Ligue des champions.On connaît l’identité de l’arbitre qui officiera lors du match retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid mardi. L’UEFA a désigné l’Allemand Felix Brych, l’arbitre de la dernière finale de C1 entre le Real Madrid et la Juventus Turin (4-1). Expérimenté et reconnu au niveau international, l’Allemand de 42 ans a officié de nombreuses rencontres internationales, notamment lors de la Coupe du monde 2014 et l’Euro 2016.Antero Henrique (PSG) : «On veut un arbitrage exceptionnel»

Les prix des places à la revente s'envolent

A quelques heures du rendez-vous de l'année pour Unai Emery et ses hommes, les prix de places s'envolent. Tentant ? "Elles sont à 1 500 euros pièce pour deux places en tribune latérale, observe le fan. C’est totalement excessif mais ça me rembourserait encore plus le prix de l’abonnement." Alors qu'on a noté une place à 7300 euros à la revente, certains supporters sont prêts à tout pour assister au match. Même à renoncer à une belle somme. "Si j’ai ma place, j’y vais sans hésiter, avance Selim. On ne peut pas rater un match comme ça..."

À quelle heure et sur quelle chaîne voir le match?

Le match sera à suivre ce mardi 6 mars 2018 sur beIN Sports 1, à partir de 20h35. Même si la marche semble haute pour le PSG après la défaite du match aller, les Parisiens croient en leurs chances pour éliminer le double tenant du titre. Le match sera à suivre ce mardi 6 mars 2018 sur beIN Sports 1 à partir de 20h35.