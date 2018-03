L’étau se resserre et la course au titre relancée

Par DDK | Il ya 12 heures 8 minutes | 467 lecture(s)

Le leader, le FC Tadmaït, qui se déplaçait au stade Oukil Ramdane pour le compte de la 21e journée, s’est incliné par la plus petite des marges devant la JS Boukhalfa. En dépit de cette défaite, les Tadmaïtis gardent les commandes au classement devant leur tombeur du jour et ’O Tizi-Gheniff s’est contentée d’un nul hors de ses bases face à l’Etoile de Draâ El-Mizan. Toujours dans le haut du tableau, la bonne opération été réalisée par le CA Fréha qui a réussi à mettre fin la bonne série du KC Taguemount Azouz, en l’emportant sur une score de deux buts à zéro. Une victoire qui permet aux jeunots d’Ath Djennad de revenir à trois points seulement du leader et deux longueurs des deux dauphins, l’O Tizi Gheniff et la JS Boukhalfa. De son côté, la JSC Ouacifs est allée défier l’ES Assi Youcef au stade de Mechtras dans un match âprement disputé de part et d’autre. Le RC Betrouna, qui accueillait l’AC Yakouren, a subi un revers devant les visiteurs qui ont sorti la grande artillerie en seconde période. Quant au FC Ouadhias, qui restait sur une défaite lors de la précédente journée, il s’est imposé aux forceps devant la lanterne rouge, l’ES Sikh Oumeddour, qui concède sa 19e défaite en vingt matchs disputés. Enfin, le CRB Mekla n’a pas laissé filer l’aubaine d’engranger les trois points à l’occasion de la réception de l’ES Tigzirt. A la lumière des résultats de cette 21e journée, la course pour le titre et l’accession en Régionale 2 est relancée de plus belle. En effet, pas moins de quatre équipes vont se livrer une rude bataille à distance pour le sacre. Autrement dit, le reste du parcours sera marqué par des empoignades alléchantes.

S. K.

Les résultats

JS Boukhalfa 1 - FC Tadmaït 0

RC Betrouna 3 - AC Yakouren 5

FC Ouadhias 1 - ES Sikh Oumeddour 0

CRB Mekla 3 - ES Tigzirt 1

CA Fréha 2 - KCT Azouz 0

E Draâ El-Mizan 1 - O Tizi-Gheniff 1

ES Assi Youcef 0 - JSC Ouacifs 1