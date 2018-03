Le DC Boghni droit vers le titre

Par DDK | Il ya 12 heures 7 minutes | 519 lecture(s)

Le leader du groupe A, le DC Boghni, n’a pas fait dans les détails en étrillant la JS Boumhani sur un score sans appel de neufs buts à zéro. Un large succès qui permet aux Montagnards de mettre un pied et demi en division honneur. Un retour qui ne sera qu’amplement mérité pour cette ancienne formation de Boghni qui n’est plus à présenter. Pour sa part, le dauphin, l’AS Imazgharen, qui compte quatre longueurs de retard sur le DC Boghni, avec un match en plus, est allé damner le pion à l’OS Maâtkas. Il en est de même pour la JS Aït Yahia Moussa qui l’a emporté par deux buts à zéro devant son hôte du jour, la JS Tadmaït, qui semble très loin du niveau affiché en début de saison. Enfin, le derby qui a opposé l’IRB Souk El Tenine au FC Aït Zaïm s’est soldé par un score de parité entre les deux voisins.

Taourirt Mokrane et Bouhinoun ne se lâchent pas

Dans le groupe B, le chef de file, l’O Taourit Mokrane, qui rendait visite à l’O Makouda pour le compte de la 16e journée, est revenu avec la totalité du gain. Les gars de l’ex-Fort national se sont imposés par trois buts à un devant les Olympiens. Pendant ce temps à Tizi Rached, l’US Bouhinoun, qui arrive en deuxième position, n’a pas laissé filer l’occasion de conserver son fauteuil et de rester collée de près aux basques du leader, après qu’elle a battu la JS Djudjura chez elle. L’US Tala Athmane qui occupe la 3e place s’est également imposée au stade de Tikobaïne devant le FC Ighil El Mal. L’ES Nath Irathen a infligé un revers à son invité du jour, la JS Aït Anane, et l’ES Aït Ouanèche a pris le dessus sur l’US Sidi Belloua au stade de Béni Douala.

Le NA Redjaouna et l’OC Makouda reprennent le pouvoir

Dans le groupe C, la 17e journée a été marquée par le nul concédé par la JS Tala Tegana chez le CS Djebla Ouaguenoun. Un résultat qui permet au NA Redjaouna et l’OC Makouda de chiper aux jeunots d’Ath Djennad la première place, suite à leurs victoires devant respectivement l’US Djemaâ Saharidj et l’US Ikhelouiène. De son côté, la JS El Kelaâ est sortie vainqueur du derby qui l’a mise aux prises avec son voisin, l’US Mizrana. Pour sa part, l’USK Aït Aïssa Mimoun a battu la formation d’Aït Yahia Union Sport au moment où l’O Nath Yirathen s’est contentée d’un nul à domicile devant le HC Azazga.

S. K.

Les résultats

Groupe A (17e journée)

JS Boumhani 0 - DC Boghni 9

JSAY Moussa 2 -JS Tadmaït 0

IRBS El Tenine 1 - FCA Zaïm 1

OS Maâtkas 3 - AS Imazgharen 5

Groupe B (16e journée)

O Makouda 1- OT Mokrane 3

US Bouhinoun 3 - JS Djurdjura 0

ESN Irathen 5 - JSA Annane 0

UST Athmane 3 - FCI El Mal 1

OT Loghbar 2 - FC Betrouna 0

ESA Ouanèche 2 - USS Belloua 1

Groupe C (17e journée)

CSD Ouaguenoun 0 - JSTTegana 0

JS El Kelaâ 1- US Mizrana 0

USKAA Mimoun 1 - AYU Sport 0

US Ikhelouiène 1 - OC Makouda 2

O Nath Yirathen 0 - HC Azazga 0

NA Redjaouna 1 - USD Saharidj 0