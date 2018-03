Une année de suspension pour Hamoumraoui (AS Taâssast)

Par DDK | Il ya 12 heures 8 minutes | 454 lecture(s)

La Commission de discipline de la Ligue de Béjaïa a infligé de lourdes sanctions à l’encontre de l’AS Taâssast, suite aux incidents ayant émaillé le match face à la SSSA. Jouée le 23 février dernier dans le cadre de la 16e journée du championnat de la division honneur, cette rencontre n'est pas allée à son terme, puisque la partie a été arrêtée à la 70’, suite à une agression sur l’arbitre. L’AST a ainsi perdu par pénalité cette rencontre et les trois points de la victoire reviennent, logiquement, à la formation de Sidi-Aïch sur tapis vert (3 - 0), a indiqué la LFWB. Un joueur de l'équipe de Taâssast, Hamoumraoui Amirouche en l’occurrence, a été suspendu pour un an pour «voie de fait sur officiel de match» et devra s’acquitter d’une amende de 10 000 DA.

Samy H.