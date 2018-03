L’ASWB et le NCB au carré d’as

Par DDK | Il ya 12 heures 7 minutes | 371 lecture(s)

Les quarts de finale de la coupe d’Algérie seniors dames, joués le week-end passé, ont été en faveur du NC Béjaïa et de l’ASW Béjaïa qui ont décroché leurs billets qualificatifs aux demi-finales après avoir battu, respectivement, le RC Béjaïa (3 - 2) et le WA Tlemcen (3 - 0), alors que le WA Béjaïa est revenu bredouille de son déplacement à Chlef, en concédant une défaite sur le score de 3 à 0 devant le NRC local. L’ASW Béjaïa a réalisé une très belle opération en allant damer le pion aux Tlémceniennes du WAT à la salle Akid Lotfi sur le score de 3 à 0 (11/25, 11/25 et 6/25). Un résultat qui reflète la domination totale des Béjaouies. L’autre affiche de la journée, qui s’est déroulée à salle Bleue de Béjaïa, vendredi passé, est le derby béjaoui entre le NCB et le RCB. Deux équipes qui ont gratifié le nombreux public de très belles facettes de jeu dans une partie très serrée qui est allée jusqu’au Tie-break. Finalement, c’est le NCB qui a eu le dernier mot sur le score de 3 à 2 (20/25, 25/19, 25/18, 23/25 et 15/06) et se qualifie, ainsi, pour les demi-finales. Le WA Béjaïa n’a pas pu décrocher son ticket qualificatif en perdant à Chlef devant le NRC sur le score de 3 à 0 (25/17, 27/25 et 25/15). Une élimination qui ne devrait pas décourager les filles de Rochdine Keirdine appelées à assurer le maintien en championnat.

Z. H.

Les résultats

GSP 3 - RUBA 0

WAT 0 - ASWB 3

NCB 3 - RCB 2

NRC 3 - WAB 0