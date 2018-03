«Les 3 points du WAT resteront à Béjaïa»

Par DDK | Il ya 12 heures 9 minutes | 415 lecture(s)

Accosté, le joueur du MO Béjaïa, Mehdi Kadri, parle dans cet entretien de la préparation du prochain match face au WAT, programmé vendredi prochain.

La Dépêche de Kabylie : Quel commentaire faites-vous sur l’élimination et la défaite du MOB devant le MCA ?

Kadri Mehdi : On a fait de notre mieux pour décrocher le ticket qualificatif mais on est tombé sur un gros morceau qui est le MCA, un club qui renferme une armada de joueurs expérimentés comparativement à nous, où la majorité des joueurs ont découvert pour la première fois le stade du 5 juillet et sa pression. On a tenu tête et on a même dominé notre adversaire surtout en seconde période, mais le manque de concentration et l’excès de précipitation ont joué un mauvais coup pour notre club. On doit vite oublier ce match et ne se concentrer que sur le prochain match du championnat, pour atteindre notre objectif qui reste l’accession comparativement à la dame coupe qui reste un bonus sans plus.

En parlant du championnat, un match difficile vous attend ce vendredi contre le WAT. Comment l’abordez-vous ?

On n’a pas d’autres choix que de gagner ce match et on fera de notre mieux pour garder les 3 points à Béjaïa. Ça ne sera pas facile devant une équipe du WAT qui reste imprévisible et instable dans les résultats, c’est à nous de les prendre très au sérieux pour éviter tout effet de surprise. Tous les matchs qui nous restent à jouer seront très difficiles, que ce soit à domicile ou à l’extérieur mais avec la conjugaison des efforts de tout un chacun, on pourra s’en sortir.

Un mot aux supporters qui attendent beaucoup de vous lors de ce match ?

Je les appelle à venir nombreux pour nous soutenir comme ils l’ont fait contre le MCA et de notre côté, on fera de notre mieux pour leur offrir la victoire pour rester sur cette cadence de bons résultats et garder notre place sur le podium.

Propos recueillis par Z. H.