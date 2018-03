Ultimes retouches avant la JSM Skikda

Par DDK | Il ya 12 heures 10 minutes | 441 lecture(s)

Après dix jours de préparation sous la houlette du staff technique, les joueurs de la JSM Béjaïa vont devoir effectuer, aujourd’hui, leur ultime séance d’entraînement au stade de l’UMA pour peaufiner le travail réalisé durant cet arrêt forcé de la compétition officielle. Ainsi, le coach en chef Mounir Zeghdoud qui semble ne rien laisser au hasard pour préparer son commandos pour l’affiche de vendredi contre la JSM Skikda, devrait aussi arrêter, à l’issue de ladite séance, la liste des 18 joueurs qui seront du voyage à Skikda. Pour rappel, le défenseur latéral Farouk Benmansour et l’attaquant Bilal Bensaha, demeurant tous les deux sous le coup d’une suspension d’un match automatique, sont d’ores et déjà déclarés out pour cette confrontation d’après-demain face à la JSMS. En revanche, le fer de lance de l’équipe, Abdelouahid Belgherbi en l’occurrence, sera apte à prendre sa place dans le onze de départ après s’être débarrassé de ses douleurs à la cuisse, au grand soulagement de son coach qui pourra compter sur les précieux services de son meilleur attaquant pour percer la défense de l’adversaire. Dans le but de se mettre dans d’excellentes conditions pour une meilleure concentration sur ce choc contre le quatrième du classement, la délégation de la JSMB qui va rallier la ville de Skikda demain matin, jeudi, soit la veille du match, élira domicile à l’hôtel ES Salam de la ville éponyme. Sur place, le staff technique prévoit une séance de décrassage pour permettre aux joueurs de se décompresser un tant soit peu.

La direction motive les joueurs

Enjeu et extrême importance de l’affiche de Skikda oblige. Ainsi, l’on apprend d’une source digne de foi que la direction du club qui entend jouer encore à fond la carte de la motivation financière, a d’ores et déjà promis une forte prime aux joueurs en cas de succès, après-demain, face à la JSMS. Une manière comme une autre de pousser également les partenaires de Djeribia à préserver cette belle dynamique victorieuse et leur place sur le podium. La balle est, désormais, dans le camp des joueurs pour aller rééditer, pourquoi pas, le coup de Chlef (20e journée), lesquels ont empoché trente millions de centimes pour leur précieux succès obtenu haut la main contre l’ASO.

Les U17 en quarts de finale de la Coupe d’Algérie

Les jeunots de la JSM Béjaïa (U17) ont arraché brillamment, samedi dernier, au stade de Badji Mokhtar, leur qualification pour les quarts de finale de la coupe d’Algérie après avoir battu l’Entente de Souk Ahras (2-1) en huitièmes de finale de cette épreuve populaire. Deux réalisations signées Nait Salem et Zouaoui ont été suffisantes pour les gars de Béjaïa afin de passer ce tour. Par ailleurs, les U16 du club qui recevaient, avant-hier, au stade de l’UMA de Béjaïa leurs homologues du MC Saida dans le cadre des 8es de finale de Dame coupe, se sont montrés incapables de tenir tête à leurs hôtes tant il est vrai que ces derniers, qui l’ont emporté largement sur le score sans appel de trois buts à zéro, ont dû alors imposer leur suprématie de bout en bout au terme d’une rencontre à sens unique.

B. Ouari.