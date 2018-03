Pari réussi pour le CF Akbou

Par DDK | Il ya 12 heures 9 minutes | 497 lecture(s)

La ville d'Akbou a vibré au rythme d'un grand tournoi de football en salle qui s'est étalé sur trois jours. Cette joute a été organisée par l'association du CF Akbou (féminin) dirigée par le président Omar Merabet. Cette rencontre a vu la participation de dix (10) équipes dont quatre étrangères, à savoir la Tunisie, la Palestine et la France (2) réparties dans trois groupes distincts. C’est dans un décor de fête que s’est déroulée cette grandiose manifestation avec une salle qui s'est avérée trop exiguë pour contenir la nombreuse foule venue assister à ce tournoi. Le tournoi a vu la présence de plusieurs personnalités sportives de la région, à savoir le DJS de la wilaya de Béjaïa, M. Boutamine, le représentant de la FAF et les autorités locales (APC et APW). Cette joute, marquée par une grosse couverture médiatique, s'est déroulée sous forme d'un mini-championnat avant de passer au système à élimination directe. Après une rude et loyale compétition quatre équipes ont émergé du lot. Il s'agit de l’ASB Saint Denis (France), du CF Akbou, de l’association sportive de la Banque de l’habitat (Tunisie) et la formation de Goussainville (France). En demi-finale, les athlètes d’Akbou ont pris le dessus sur les Tunisiennes au terme d'une rencontre palpitante, alors que les Dionisiliennes l'ont emporté devant leurs homologues de Goussainville. L'après-midi du dernier jour, soit vendredi dernier, a été réservé au match-gala qui a mis aux prises les anciens de la JSK renforcés par certaines figures de la presse à l'instar de Mourad Boutadjine, Nordine, Saidani et Oubagha à leurs homologues d'Akbou. Le public présent a été gratifié par le joli spectacle offert par les coéquipiers de Mouloud Iboud d'un côté, et les Benghanem et Hamidouche, de l'autre. Vint ensuite le match de classement qui a vu la formation de Goussainville l'emporter face aux Tunisiennes sur le score de 4 à 3 au terme de débats intenses. La finale du tournoi a réuni la formation du CF Akbou encadrée par Abdennour Mira, à celle de l'ASB Saint Denis entrainée par Arno. La rencontre fut très disputée et caractérisée par un niveau technique assez élevé. Il faut dire que les coéquipières de l'excellente gardienne de but Rabhi ont mis du temps pour rentrer dans le vif du sujet. La seconde mi-temps a été marquée par un rythme infernal imposé par Akbou. Menée au score, la sélection d’Akbou a fourni des efforts énormes pour revenir à la hauteur de leurs vis-à-vis. Les athlètes d’Akbou ont tout tenté, gagnées par la nervosité et la pression, elles ont même loupé cinq penaltys en fin de match. Les derniers instants étaient fort palpitants même à couper le souffle. Finalement, ce sont les jeunes de l'ASB Saint Denis bien menée par la longiligne gardienne de but Bagayoko qui l'emporteront sur le score de six à cinq. Des coupes et des médailles ont été décernées aux participants. Pour terminer en apothéose ce regroupement sportif, tout le monde a été convié à une sympathique et symbolique réception en présence de toutes les délégations participantes.

Zahir Ait Hamouda