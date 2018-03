La JSK opte pour le stade de Sétif

Par DDK | Il ya 4 heures 21 minutes | 834 lecture(s)

La direction kabyle a saisi, hier, la FAF par courrier, lui proposant de jouer le match de coupe face à l’USMB, le 16 mars, au stade du 8 mai 1945 de Sétif. Après réflexion donc, les dirigeants kabyles ont opté pour le stade de Sétif pour arbitrer cette rencontre. Plusieurs terrains ont été évoqués pour abriter le match, à l’instar du 5 juillet, du 19 mai d’Annaba, du stade Zabana d’Oran, mais le choix de la JSK est fixé finalement sur le stade du 8 mai 45 de Sétif. Selon toujours notre source, les dirigeants kabyles ont pris en considération la capacité de ce stade qui peut contenir 22 000 places, selon la fiche technique de la CAF. L’autre raison de ce choix c’est que le stade du 5 juillet abritera, prochainement, les matchs du MCA et de l’équipe nationale ce qui a motivé les dirigeants de la JSK à proposer le stade de Sétif. L’autre facteur qui a motivé les dirigeants de la JSK à opter pour Sétif, c’est qu’ils estiment que la JSK possède beaucoup de supporters dans cette région et qu’ils viendront en masse pour la soutenir. Cependant, la FAF devait répondre à la demande de la JSK hier soir ou au plus tard aujourd’hui. Une grande polémique a été créée à cause de ce match de coupe entre la JSK et l’USMB. Dans un premier temps, la FAF avait décidé de programmer le match mardi passé au 5 juillet, chose que les Kabyles ont refusé catégoriquement. Par la suite, la FAF a reporté le match tout en laissant le choix à la JSK de choisir le terrain où se jouera la confrontation. Les responsables kabyles ont fait leur proposition, hier, en attendant la réponse définitive de l’instance que préside Zetchi.

Doudane : «Voilà pourquoi on a choisi le stade de Sétif»

Joint hier après-midi, le manager général de la JSK, Karim Doudane, a expliqué le choix fait par la direction de proposer de jouer à Sétif. Tout en affirmant que la direction de la JSK n’a pas refusé le 5 juillet, Doudane a expliqué les raisons de ce choix : «On a saisi la FAF aujourd’hui (hier, ndlr) pour lui proposer de jouer le match de coupe d’Algérie le 16 mars au stade du 8 mai de Sétif. On avait à trancher entre quelques stades et on a opté pour le stade de Sétif qui, selon sa fiche technique de la CAF, peut contenir 22 000 places. En plus, la JSK possède des supporters un peu partout, y compris à Sétif. Donc, de ce côté, il n’y a pas de soucis. Pour le stade du 5 juillet, on n’a pas refusé de jouer dans ce stade. Ce dernier abritera les matchs du MCA, le 12 mars, en championnat et le 17 du même mois en coupe d’Afrique, en plus du match de l’équipe nationale le 24 mars prochain. Pour cela, on veut saisir la date du 16 pour jouer la coupe, vu qu’on ne jouera pas face au MCA en championnat», a déclaré Doudane.

M. L.