Les bilans moral et financier adoptés

Par DDK | Il ya 12 heures 8 minutes | 435 lecture(s)

Le Club sportif amateur (CSA)-JS Kabylie a tenu, jeudi dernier, son assemblée générale ordinaire pour l’adoption des bilans moral et financier de l’année 2017. Organisée au siège du club à Tizi-Ouzou sous l’égide d’un représentant de la DJS et du commissaire aux comptes, comme cela est stipulé par le règlement, en présence du président de la SSPA-JSK, Cherif Mellal et du directeur général Nassim Benabderrahmane, en qualité d’invités, cette AG a vu les bilans adoptés à l’unanimité après que le représentant de la DJS ait vérifié et constaté au préalable que le quorum était atteint. Avant la séance l’adoption des bilans, le président du CSA-JSK, Samy Idres donna la lecture du bilan moral et le trésorier fit de même pour le bilan financier où il a fait un exposé détaillé. La parole a été ensuite donnée au commissaire aux comptes qui a donné quelques précisions et orientations aux membres de l’AG. Après un débat fructueux et convivial, les bilans ont été approuvés à l’unanimité par les membres de l’AG dont des figures emblématiques de la JSK à l’instar de Ali Benslama, unique survivant des membres fondateurs du club, Khellil Zeghdoud, Rafai Mustapha, Ait Amar Ali et Ramdane Djezzar, aniciennes gloires de la JSK, Said Boukhari, ancien DAF, Mustapha Ouaked, ancien dirigeant et membre influent de l’AG. Avant la levée de la séance, le coordinateur du CSA-JSK chargé des relations avec les autorités est intervenu pour recadrer ceux qui «nagent en eaux troubles avec des déclarations mensongères et calomnieuses». Il dira en substance que «dorénavant, le CSA répondra du tac au tac à ceux qui s’attaqueront gratuitement au club avec des déclarations diffamatoires et recevront leur dose, et ce, quel que soit leur rang». Dans son allocution, le président de la SSPA-JSK, Cherif Mellal, s’est engagé devant les membres de l’AG à réfectionner le cercle du club dans un laps de temps et entamer les démarches nécessaires pour faire démarrer les travaux de la construction d’un siège ultramoderne du club et d’un hôtel sur un terrain situé en face de l’ancienne gare routière.

