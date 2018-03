Les vraies raisons d’une délocalisation

Par DDK | Il ya 12 heures 8 minutes | 1251 lecture(s)

Le match comptant pour les quarts de finale de la coupe d’Algérie ne se jouera pas à Tizi-Ouzou mais très probablement à Sétif. Après moult tergiversations, la FAF et la direction de la JSK se sont enfin mises d’accord sur le détail de la domiciliation de ce fameux match qui, a priori, ne devait pas susciter autant d’intérêt encore moins de passion, combien même ça reste un match de coupe d’Algérie et à un stade tout de même assez avancé de la compétition. Cela étant, il devait rester un petit JSK – USMB, un match entre relégables. On a beau avoir du cœur pour la JSK, mais qu’elle soit appelée à recevoir l’USM Blida, ce n’est pas là le match pour lequel la Kabylie se mobiliserait en entier. Mais voilà qu’il y a eu tout ce tapage médiatique qui a accompagné le un pas en avant et deux en arrière des responsables qui veillent gauchement sur ce football national qui fait de la peine. Autant que cette JSK 2018 du reste. Cette histoire de domiciliation d’un match somme toute banale a certainement rajouté une couche de discrédit à cette FAF qui se révèle minée de toutes parts. Ainsi donc, l’histoire des 14, 19, 20 ou encore 22 000 places attribuées au stade de Tizi-Ouzou, la commission dépêchée sur place, les tergiversations pour rendre compte des conclusions…n’étaient qu’une mise en scène pour faire passer la pilule en douceur à la JSK et à ses supporters déjà plus que meurtris de voir leur équipe fétiche là où elle est arrivée. En effet, dans la délocalisation du match JSK – USMB ailleurs qu’à Tizi-Ouzou, il s’avère que paradoxalement, à en croire des ébruitements sortis de la maison FAF, Blida n’a rien à voir dans l’histoire. Absolument rien. En fait, quand la FAF évoque des «raisons de sécurité», comme rapporté par le directeur général de la société JSK pour expliquer la délocalisation du match, indépendamment de ce chahut de chiffres, elle redoute plus un JSK – MCA en demi-finale à Tizi-Ouzou. C’est vrai qu’on n’en est pas encore là, mais c’est là une probabilité qui demeure probable, et tant pis pour le pléonasme. Voilà toute la problématique. Car si on permet à la JSK de jouer son quart de finale à Tizi-Ouzou, il n’y aurait plus aucune raison de la priver de son stade lors de la demi-finale si elle venait à s’y qualifier et bien entendu si elle est tirée la première au sort. En somme, JSK – USMB est délocalisé de Tizi-Ouzou en appréhension à un probable JSK – MCA en demi-finale à haut risque, si l’on suit le raisonnement qui a prévalu. Tout ça pour ça ! La FAF a-t-elle vu juste ? A-t-elle tort ? Une chose est sûre, elle s’y est prise de manière ridicule.

R. C.