Chaudes affiches

Par DDK | Il ya 11 heures 35 minutes | 409 lecture(s)

Le championnat de division Honneur Béjaïa abordera demain vendredi sa dix-huitième journée.

Tous les regards seront tournés vers le stade de Souk El Ténine qui abritera un duel qui s'annonce passionnant et déterminant, où l’on verra l'imperturbable leader, le RC Seddouk affronter le CRBST local, cinquième, et reste néanmoins sur une bonne spirale de résultats positifs. Pour le RCS, par son statut de chef de file, l'objectif est d'engranger les trois points mis en jeu pour consolider son fauteuil et par la même prendre une option sur ses poursuivants immédiats. Toujours dans le haut de la hiérarchie de ce groupe, l'autre grosse affiche étant celle qui mettra aux prises le SS Sidi Aïch avec le dauphin, la JSB Amizour dans une chaude empoignade à six points entre sérieux postulants à la montée. Les Diables Rouges joueront pratiquement leurs dernières cartes dans ce duel en tablant sur une victoire pour détrôner leurs vis-à-vis et se rapprocher du leader si celui-ci venait à être accroché à Souk El Ténine. Idem pour la JSBA qui tentera d’engranger trois points supplémentaires à son actif et rester sur le sillage du chef de file. L'autre belle empoignade étant celle qui opposera le CSPC Béjaïa à la formation du CRB Ait R'Zine, resté sur un nul chez elle face à la JSIO, elle tentera de positiver au maximum cette sortie en terre bougiote. Dans le bas de la hiérarchie, l'O Akbou accueillera le NC Béjaïa dans un duel capital pour les deux formations. Idem pour les gars du SRB Tazmalt qui seront confrontés chez eux face aux littoraux du CRB Aokas ayant perdu de leur superbe ces dernières semaines, alors qu'on les donnait parmi les principaux favoris à la montée, et les banlieusards qui ont toujours tenu leurs promesses. L'autre duel à six points se déroulera à Oued Ghir où l’on verra l’ASOG locale accueillir la formation de l'AS Taassast. Dans ce duel, les choses sont claires, seule la victoire arrangerait les banlieusards dans la perspective du maintien. Enfin, l'ARB Barbacha accueillera le NB Taskriout dans une rencontre capitale pour les gars de Barbacha, eux qui voudront s'offrir les points mis en jeu pour maintenir leurs chances de survie.

Zahir Ait Hamouda

Le programme

SS Sidi Aïch - JSB Amizour

CRBS Ténine - RC Seddouk

SRB Tazmalt - CRB Aokas

CSPC Béjaïa - CRB Ait R'Zine

O Akbou - NC Béjaïa

AS Oued Ghi - AS Taassast

ARB Barbacha - NB Taskriout

JS Ighil Ouazzoug : Exempt