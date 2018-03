Balade de santé pour le DC Boghni

Par DDK | Il ya 11 heures 35 minutes | 371 lecture(s)

Le solide leader du groupe A évoluera sur du velours, demain, à l’occasion de la réception de l’AC Tirmitine pour le compte de la 18e journée. Les Montagnards qui ont pris une bonne option pour retrouver la saison prochaine la division Honneur, semblent avoir les moyens d’ajouter les trois points dans leur escarcelle. L’AS Ait Bouadou qui a réalisé jusque là un bon parcours, accueillera la JS Ait Yahia Moussa dans un match qui s’annonce intéressant à suivre. Enfin, le FC Ait Zaim affrontera le voisin, l’OS Mâatkas. Un derby qui promet d’être plaisant entre deux équipes qui se connaissent parfaitement.



Taourirt et Bouhinoun, faux pas interdit

Dans le groupe B qui consommera, demain, sa 17e journée, l’un des deux co-leaders, l’O Taourirt Mokrane en découdra avec l’O Timizart Loghbar dans un match qui ne sera pas facile. En effet, les gars de l’ex-Fort National ont tout intérêt à prendre au sérieux leur adversaire du jour afin d’éviter de caler face à une équipe qui a réappris à gagner ces dernières semaines. De son côté, le compagnon de loge de Taourirt Mokrane, l’US Bouhinoun n’aura pas lui non plus la mission facile dans le derby qui l’opposera, au stade Oukil Ramdane, à l’US Sidi Belloua. Les jeunots du coach Benidir qui aspirent à une accession, cette saison, sont sommés de récolter les trois points pour s’approcher un peu plus du sacre. Pour sa part, l’US Tala Athmane qui occupe la troisième position se déplacera chez l’O Makouda. Une virée plutôt abordable pour les poulains du président Houheche.



Virée risquée pour le NA Redjouana

Dans le groupe C, le leader NA Redjaouna effectuera, demain pour le compte de la 18e journée, une visite risquée chez l’US Timizart. Un déplacement que les poulains de Arezki Mazira doivent absolument bien négocier pour éviter de se faire chiper la première place par la JS Tala Tegana, celle-ci accueillera l’US Ikhelouiene. Et l’OC Makouda recevra après demain la JS El Kelaa. Aussi, le NA Redjaouna qui compte un match en moins sur ses deux rivaux dans la course au titre n’est pas sans savoir toute l’obligation de gagner afin de rester comme l’un des prétendants les plus sérieux à l’accession dans ce groupe où la bataille est loin de connaitre son épilogue.

S. K.