FC Thamelaht - ASC El Hachimia, le beau match

Par DDK | Il ya 11 heures 34 minutes | 286 lecture(s)

Après sa précieuse victoire face au désormais ex-dauphin, l’OC Adjiba, Nedjm Lakhdaria, leader, évoluera, demain vendredi à domicile, sur du velours face à un Widad Dirah qui n’a plus gagné de match depuis la huitième journée. Le FC Thamelaht affrontera l’ASC El Hachimia au stade d’El Adjiba, dans une rencontre intéressante à suivre entre deux équipes en pleine confiance et ascension. L’Olympique Adjiba se rendra, pour sa part, à Bordj Okhriss en concurrent, pour essayer d’engranger les points du match face au CRBO local et, en même temps, se racheter de sa dernière déconvenue à domicile. Au stade de Sour El Ghozlane, c’est l’A Guelta Zerga qui recevra l’Olympique Raffour. Mission facile, en revanche, pour l’UB Mesdour qui accueillera la lanterne rouge, le CR Bouderbala. Une belle opportunité pour l’équipe de Mesdour de glaner les points de la victoire et améliorer son classement.

M’hena A.

Le programme

Demain

CR Bordj Okhriss - OC Adjiba

NM Lakhdaria - WR Dirah

A Guelta Zerga - O Raffour

Samedi

FC Thamelaht - ASC El Hachimia

UB Mesdour - CR Bouderbala

Exempt: W Ath Vouali