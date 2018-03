AG élective aujourd’hui

Par DDK | Il ya 11 heures 34 minutes | 294 lecture(s)

C'est aujourd'hui à partir de 10h30 qu'aura lieu au salon d’honneur du stade OPOW de Bejaïa la tant attendue assemblée générale élective de la Ligue de football de la wilaya pour élire le nouveau président de l’instance footballistique de la wilaya pour la suite du cycle olympique 2016-2020 , après la démission de l’ex-président Kamel Mehidad. Ce rendez-vous qui devait avoir lieu le 13 janvier 2018 passé, a été reporté à aujourd'hui pour quorum non atteint en raison du boycott des présidents de clubs pour cause des divergences entre la FAF et les membres de l’AG sur la liste des experts.

Samy.H