Gagner pour rester sur le podium

Par DDK | Il ya 11 heures 35 minutes | 309 lecture(s)

Les joueurs du MO Béjaïa recevront, demain à 16h au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa, la formation du WAT pour le compte de la 22ème journée du championnat national de ligue 2 Mobilis.

Ce match qui intervient après une élimination en coupe d’Algérie, revêt une grande importance pour le MOB qui sera dans l’obligation de récolter les trois points de la victoire pour rester sur le podium et enchainer une seconde victoire d’affilée après celle de Mascara. Concernant l’effectif, le coach Bouarata doit se passer des services de Rahal, Noubli, Benamara et Mouhli (blessés), ainsi que de Bouledieb et Herida (suspendus), alors que Boucherit, qui s’entraine avec les U21, sera le grand absent après avoir été suspendu jusqu’à nouvel ordre par la direction pour des raisons disciplinaires. Le staff technique qui a travaillé d’arrache-pied tout au long de la semaine pour préparer ses joueurs sur tous les volets, veut faire de ce match une occasion pour renouer avec la victoire tout en confirmant le statut du club et la place qu’il occupe au classement général. Cette joute sera une occasion pour Bouarata d’incorporer Cheklam dans l’axe, ainsi que Salhi ou Benkouider au milieu de terrain, alors qu’en attaque, Soltane pourra reprendre sa place de titulaire. La direction du MOB, à sa tête Mustapha Rezki, a versé, hier, la prime du GCM (15 millions) dans les comptes des joueurs pour les motiver à fournir plus d’efforts pour réaliser les meilleurs résultats possibles lors de cette ligne droite du championnat. Par ailleurs et selon une source proche du club, le soigneur du MOB, Mustapha Issad, a été remercié après avoir refusé de faire deux déplacements de suite (GCM et MCA), alors qu’une autre source a avoué que M. Issad a été limogé après son désaccord avec le coach Bouarata sur le cas Boucherit.

Z. H.