«On n’a plus le droit à l’erreur»

Par DDK | Il ya 11 heures 37 minutes | 257 lecture(s)

Le défenseur axial du MOB, Maamar Youcef, parle dans cet entretien de l’importance du prochain match contre le WAT.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, comment avez-vous vécu l’après élimination en coupe d’Algérie ?

Maamar Youcef : Pour nous, le match du MCA fait partie du passé bien qu’on l’ait abordé dans le but de décrocher une qualification au carré d’as, mais c’est ça le foot et on doit faire avec. Maintenant on doit se consacrer au prochain match contre le WAT.

En parlant du match contre Tlemcen, comment l’abordez-vous ?

À ce stade de la compétition, on a plus le droit à l’erreur surtout à domicile, car chaque point récolté aura son pesant d’or à la fin du championnat. Ce match sera aussi une occasion pour nous de confirmer la dernière victoire acquise à Mascara et de maintenir cette cadence de bons résultats pour garder notre place sur le podium, synonyme d’accession en ligue 1.

Le public du MOB promet d’envahir le stade de l’UMA pour vous soutenir. Un message à lui lancer ?

Nos supporters sont à féliciter et à remercier pour tout ce qu’ils ont fait jusqu’à maintenant et leur déplacement en force au stade du 5 juillet, vendredi passé, est une preuve palpable de leur amour indéfectible au club. De notre côté, on ne lésinera pas sur les efforts pour décrocher une victoire demain et amener le navire MOB au bon port à la fin de saison.

Propos recueillis par Z. H.