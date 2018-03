La grande explication !

Par DDK | Il ya 11 heures 35 minutes | 455 lecture(s)

Tous les regards seront braqués, demain, vendredi, sur le stade du 20 août 1955 de la ville de Skikda qui sera le théâtre d’une explication au sommet entre deux prétendants en puissance pour l’accession en ligue 1 Mobilis. En effet, la JSM Skikda (4e, 38 points) et la JSM Béjaïa (2e, 39 points) qui comptent parmi les formations les plus régulières du championnat, vont devoir tenter encore de confirmer leur volonté de se rapprocher un peu plus de leurs objectifs respectifs dans ce duel à couteaux tirés. Ainsi, les Skikdis qui auront une bonne opportunité pour se replacer sur le podium, feront en sorte de mettre à profit l’avantage du terrain et celui du public pour parvenir à leurs fins. Néanmoins, les Vert et Rouge de la Soummam qui restent sur une série de quatre victoires de suite, et en dépit de la difficulté de leur mission face à leur adversaire, ne comptent pas se déplacer en victime toute désignée. Ceci dit, les camarades d’Oussama Khellaf qui carburent bien ces derniers temps, ne jurent que par un résultat probant à Skikda pour préserver leur invincibilité le plus longtemps possible. Les Béjaouis qui demeurent surtout conscients de l’extrême importance de ce match, n’ont qu’un seul mot d’ordre en tête, celui d’éviter la défaite à tout prix pour aborder la suite du parcours sous de bons auspices. Pour sa part, le coach en chef, Mounir Zeghdoud, qui a visiblement mis à profit cette mini-trêve du championnat pour recharger les batteries, escompte à présent une bonne réaction de ses poulains face aux Skikdis pour revenir avec au moins le partage des points dans les bagages. Sur ce, l’entraîneur béjaoui dira : «Ce sera tout simplement compliqué pour les deux équipes au vu notamment de l’importance de ce match pour la suite du parcours. Cela étant dit, on s’est bien préparé en conséquence et notre objectif primordial reste celui de demeurer sur le podium jusqu'à la fin de la saison. Sur ce, tout en étant conscients de ce qui nous attend sur le terrain, ma foi est qu’on fera tout pour garder encore notre bonne dynamique en championnat.»

Ouanes et Ouchêne pour suppléer Bensaha et Benmansour

Une fois n’est pas coutume. Le coach Mounir Zeghdoud qui avait aligné le même onze lors des quatre dernières rencontres du championnat, sera forcé d’apporter cette fois-ci quelques changements contre la JSM Skikda. Et ce sont le milieu de terrain Hamza Ouanes et le défenseur latéral Takfarinas Ouchêne qui devront remplacer respectivement, à l’occasion de la rencontre de demain, leurs camarades Bilal Ensacha et Farouk Benmansour, qui sont tous les deux suspendus pour ce match.

L’appel de la direction aux supporters

La direction de la JSMB lance un appel en direction des supporters du club, les invitant à se déplacer en masse, demain à Skikda, pour soutenir leur équipe favorite dans cette phase cruciale pour l’accession en ligue 1. Cet appel est motivé, notamment, par l’extrême importance du match de demain contre un rival direct pour la montée. «Notre équipe livrera un match capital et même décisif contre la JSMS. C’est pourquoi nous lançons un appel à notre public pour se déplacer en force au stade de Skikda pour soutenir les joueurs lors de cette rencontre», lit-on sur la lettre adressée aux inconditionnels du club.

B. Ouari