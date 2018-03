Mission difficile pour la JS Azazga

Par DDK | Il ya 11 heures 36 minutes | 421 lecture(s)

La JS Azazga, qui a raflé la mise la semaine passée en atomisant le CRB Aïn Djasser sur le score de 4 à 0, sera en péril demain après-midi chez le dauphin, le Stade Sétifien Africain, à Sétif. Une rencontre entrant dans le cadre de la 22e journée de la division inter-régions (groupe centre-est). Les Azazguis seront, sans doute, en difficulté face à cet adversaire qui ne jure que par l’accession cette saison. Ce nouveau promu, qui reste en course pour le titre de champion en division inter-régions, ne compte pas lâcher le leader, le CRB Ouled Djellal, qui accueillera la lanterne rouge, le CA Kouba. Les Rouge et Noir sont, donc, appelés à sortir le grand jeu s’ils veulent confirmer leur dernier succès à domicile.

Le MB Bouira au 20 Août pour le rachat

Pour l’autre représentant de la Kabylie dans cette division, le MB Bouira en l’occurrence, qui a laissé des plumes lors de la précédente journée face au FC Bir El Arch (1 à 0), effectuera un périlleux déplacement demain au stade du 20 Août 55, pour se mesurer à l’OMR El Annasser.

Un match qui mettra aux prises deux équipes qui totalisent respectivement 29 points (OMR) et 28 unités (MBB). Ce duel qui sera certainement très disputé, lors duquel les deux équipes tenteront tout pour engranger les points qui seront mis en jeu, pour se racheter de leurs derniers échecs respectifs. Les gars de Ruisseau, qui joueront chez eux et devant leurs supporters, attendront de pied ferme cette équipe de Bouira. Mais les Bouiris, de leur côté, entendent faire le nécessaire pour s’offrir les trois points et rectifier le tir de leur dernier revers concédé at home. Ainsi, tous les ingrédients semblent réunis pour que la bataille soit rude

Massi Boufatis

Le programme

Hydra AC - USM Sétif (15h)

SA Sétif - JS Azazga (15h)

FCBE Arch - IRBA Lahdjar (15h)

CRBO Djellal - CA Kouba (15h)

NRBO Djellal - ASB Ghedir (15h)

OMRE Annasser - MB Bouira (15h)

MBH Messaoud - DRB Baraki (11h)

CRBA Djasser - IRB Berhoum (15h)