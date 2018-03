Les Kabyles veulent surprendre

Par DDK | Il ya 11 heures 35 minutes | 1413 lecture(s)

Karouf a parlé lors d’un point de presse hier du match USMH - JSK : «Le moral des joueurs est au beau fixe. C’est un match très difficile entre deux équipes qui veulent assurer leur maintien en ligue 1 Mobilis. Cependant, on abordera la rencontre avec la ferme intention de réussir un résultat positif. J’espère que les joueurs seront à la hauteur. On fera tout pour sortir vainqueurs», a déclaré Karouf.

«Les résultats des autres clubs ne nous intéressent pas»

Le CRB et l’USB qui sont des concurrents de la JSK pour le maintien ont réalisé des résultats négatifs lors des matchs avancés. Le CRB a fait match nul face à Médéa, alors que l’USB a perdu face à l’USMA. A ce sujet Raho dira : «Les résultats des autres clubs ne nous intéressent pas. On doit faire le plein sur notre terrain et chercher aussi des points à l’extérieur».

«Le report du match de coupe est une bonne chose»

À propos du report du match des quarts de finale de la coupe d’Algérie face à l’USMB, Karouf dira : «En réalité, les joueurs n’ont rien à voir car ils s’entrainent toujours. Cependant, pour nous, le staff technique, ce report nous a permis de bien préparer le match face à l’USMH. Le travail avec les joueurs nous permettra de bien connaître les insuffisances».

«Il faut se concentrer sur le terrain»

Interrogé sur l’arbitrage ou les facteurs extra-sportifs qui peuvent déstabiliser son équipe, Karouf s’est contenté de dire : «Il faut se concentrer sur le terrain en apportant les corrections aux insuffisances de l’équipe, autre chose ne nous concerne pas.»

«On constitue un staff complémentaire»

Sur sa venue à la JSK et ce qu’il compte apporter au club, Raho dira : «J’ai gagné une certaine expérience avec Noisy Le Sec et je suis venu apporter mon expérience à la JSK. Je travaille avec Karouf qui est un enfant du club et on fait tout pour aider le maximum Chikh Bouzidi dans sa mission. On constitue un staff complémentaire.»

«On regrette l’absence de Ferhani»

Concernant les joueurs blessés, Karouf notera : «On regrette l’absence de Ferhani, Tizi Bouali et Mesbahi qui sont blessés.»

M. L.

Le programme

Demain

USMH - JSK

Samedi

USMB - USMB

DRBT - PAC

NAHD - JSS

Lundi

MCA - MCO