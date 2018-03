O Akbou - NC Béjaïa, l’attraction !

Par DDK | Il ya 29 minutes | 1 lecture(s)

Le championnat de division Honneur Béjaïa se poursuivra cet après-midi avec la deuxième partie de la dix-huitième journée.

En plus des six rencontres qui se sont déroulées hier, un autre match est au programme aujourd’hui. Tous les regards seront braqués sur le stade communal d’Awzellaguen qui verra l'O Akbou accueillir le NC Béjaïa dans une empoignade importante, voire capitale pour les deux formations. Soit un duel passionnant et indécis. Une jolie explication entre deux équipes qui jouent pour des objectifs diamétralement opposés. Les protégés de Mustapha Sid Ali aborderont ce rendez-vous en sachant que le faux-pas et auront comme seul objectif, glaner les trois points de la victoire pour assurer une meilleure suite en championnat, eux qui occupent un rang pas du tout confortable dans le bas de la hiérarchie de ce palier avec un total de quinze points. Côté NCB, il faut dire que la belle prestation livrée lors du dernier match face à l'AS Oued Ghir semble avoir motivé le groupe à faire plus à l’avenir, à commencer par le match de cet après-midi face à la coriace et fougueuse formation d’Akbou qui, faut-il le souligner, reste aussi sur un nul en dehors de ses bases face au NBT dans le duel des mal classés, ce qui lui a permis d'ailleurs de tenir à distance son adversaire. Pour cette rencontre, les Olympiens sont unanimes à dire que l'empoignade revêt une importance particulière. C’est donc à eux de ne pas céder de points à domicile surtout en cette phase cruciale où tout point obtenu ou perdu vaudra son pesant d'or lors du décompte final. C’est là une belle opportunité qui se présente pour glaner les trois points mis en jeu et s'offrir ainsi un bol d'air au classement, même si leur mission est loin d’être une simple formalité face à onze du Naceria qui n'a pas encore dit son dernier mot dans ce championnat.

Zahir Ait Hamouda