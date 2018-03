Idir Amghar nouveau président

Par DDK | Il ya 29 minutes | 1 lecture(s)

C’est avant-hier jeudi, au salon d’honneur du stade de l’OPOW de Béjaïa, que s’est tenue l’assemblée générale élective (AGE) de la LFWB. Les travaux ont débuté à 10h30 en présence des membres de l’AG et du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, M. Abdelkrim Boutamine. Après l’ouverture de la séance faite par le président Nordine Boulefaât, président de la Ligue régionale de football d’Alger (LRFA) et président intérimaire de la ligue de Béjaïa, représentant de la FAF à cette AGE, et d’un huissier de justice, le président de la commission des candidatures, Moumene Djahid, le secrétaire général, Saâdi Djouder, pris le relais pour présenter un compte-rendu des travaux effectués par ladite commission dans une ambiance très cordiale. Le quorum largement atteint, avec la présence de 53 membres sur les 64 de l’AG, il fut procédé, ensuite, au vote. Une opération qui s’est déroulée dans de bonnes conditions. Au terme du dépouillement, les résultat ont donné de M. Idir Amghar président de la ligue de football de la wilaya de Béjaïa pour la suite du cycle olympique 2016-2020. L’ancien secrétaire général du NRB Semaoun et président la direction des compétitions du bureau sortant de ligue a obtenu 27 voix devant Hadjout Mohand, qui, lui, en raflé 24. En ce qui concerne les membres du bureau de ligue, les trois experts élus sont Aouchiche Djoudi, Mostphaoui Lachemi et Benchabane Mustapha, alors que les deux représentants de clubs sont Harkati Zahir (CR Béjaïa) et Moussaoui Abdellah (A Béjaïa), tandis que Legridi Oualid (arbitre de wilaya) a été choisi parmi le collège des arbitres.

«Rétablir la confiance entre la ligue et les clubs»



Invité à livrer ses impressions à l’issue de l’AGE, le nouveau président de la Ligue de Béjaïa déclare à chaud : «Je tiens à remercier vivement tous les membres de AG et particulièrement ceux qui ont voté pour moi. Je promets d’être le président de tous les clubs de la wilaya et que j’œuvrerai à être en permanence à l’écoute de l’ensemble des membres du bureau et des président de clubs. Je ferai en sorte de faire renouer la confiance entre la ligue et les responsables des clubs. Je suis persuadé qu’avec la contribution et les efforts de tout un chacun, nous allons y arriver. Je serai à l’écoute de tout le monde. Et celui qui peut apporter un plus, les portes ne lui seront grandes ouvertes. On va faire en sorte de rassembler toute la famille sportive des 52 communes que compte notre wilaya».

S. H.